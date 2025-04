Zara coraz bardziej rozszerza swój asortyment. Do niedawna poza ubraniami, dodatkami oraz butami mogłyśmy kupić tam jedyne sygnowane przez markę perfumy, jednak teraz na zakupach w tej hiszpańskiej sieciówce będziesz mogła kupić także kosmetyki do makijażu.

Jak na razie w ofercie są dostępne produkty do makijażu ust, ale nie mamy wątpliwości, że marka niedługo ją rozszerzy. Wybrałyśmy naszych ulubieńców wśród kosmetyków dostępnych na stronie sklepu. Jak wyglądają i ile kosztują?

Błyszcząca pomadka w płynie Zara, cena 35,90 zł

Pomadki w płynie to wyjątkowo wygodne kosmetyki. Łatwo się je aplikuje, nie zajmują dużo miejsca, a do tego możesz ich użyć w każdej sytuacji. Płynna pomadka z Zary jest wzbogacona o witaminę E oraz masło kakaowe, które nie tylko gwarantują kremowe wykończenie, ale i pielęgnuje usta.

fot. Materiały prasowe

Brokatowy błyszczyk Zara, cena 35,90 zł

To nasz absolutny faworyt. Ten kosmetyk możesz stosować bezpośrednio na usta, jak i na matową pomadkę. Odcień różowego złota będzie idealny na wiosnę. My będziemy używać go codziennie - niekoniecznie z pełnym makijażem.

fot. Materiały prasowe

Matowa pomadka w kredce Zara, cena 35,90 zł

Żadna kosmetyczna nie jest kompletna bez matowej pomadki. Niezależnie od jej formy, to najchętniej wybierany rodzaj pomadek przez kobiety. My upodobałyśmy sobie zwłaszcza tę w kolorze ponadczasowej czerwieni. Jeśli masz ochotę dodać jej trochę blasku, użyj na górę brokatowego błyszczyka.

fot. Materiały prasowe

