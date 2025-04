10 z 10

Zapachy - nowości jesień-zima 2014/2015

Woda perfumowana Avon Luck for her to zapach, który charakteryzuje się oryginalnym połączeniem orzeźwiających cytrusów oraz soczystych czerwonych owoców zmieszanych z zapachem kremowobiałych i ciepłych nut drzewnych. Tę orientalno-kwiatowo-owocową kompozycję otwiera rześka bergamotka, w jej sercu czuć Kwiat Jednej Nocy, a całość zamyka drzewo sandałowe. Cena: 90 zł/ 50 ml.