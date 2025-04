"Pret a Porter" to najnowszy zapach Naomi Campbell. To współczesny eliksir dla pewnej siebie kobiety, która uwielbia brylować w świecie mody. Co jeszcze można o nim powiedzieć? Poznaj wyniki testu wizażanek!

Czym wyróżnia się zapach "Pret a Porter" od Naomi Campbell?

KORECZEK

Przypominający poruszająca się podczas chodzenia suknię Naomi

NAZWA

"Pret a Porter" zapisane na luksusowej metalicznej rmetce ze znakami przeszycia, które przypominają metki kolekcji pret-a-porter

ILUSTRACJA

Sylwetka Naomi idącej po wybiegu w długiej seksownej sukni

Jak pachnie zapach "Pret a Porter" od Naomi Campbell?

NUTY GŁOWY:

owocowa kompozycja jagód, świeżej bergamotki i delikatnej gruszki

NUTY SERCA:

serce kompozycji emanuje fantazyjnym bukietem zmysłowych róż, któremu wtóruje czuły fiołek i łagodna, jedwabista biała peonia

NUTY BAZY:

zmysłowo dojrzała letnia brzoskwinia, intensywny aromat paczuli oraz smakowita nuta wanilia-pannacotta, czynią ten zapach kuszącym i niezapomnianym

Za co wizażanki pokochały zapach od Naomi Campbell?

8 na 10 użytkowniczek przyznało, że zapach Naomi Campbell Prêt à Porter Silk Collection przypadł im do gustu.

Wizażanki doceniły trwałość zapachu - aż 95% z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że Naomi Campbell Prêt à Porter Silk Collection długo utrzymuje się na skórze.

9 na 10 testerek poleciłoby zapach Naomi Campbell Prêt à Porter Silk Collection swojej przyjaciółce.

Aż 87% dziewczyn uznało, że zapach Naomi Campbell Prêt à Porter Silk Collection sprawdziłyby się jako prezent na Dzień Matki.

100% użytkowniczek jest zdania, że zapach Naomi Campbell Prêt à Porter Silk to idealne rozwiązanie na prezent pod choinkę.

Aż 92% Wizażanek zadeklarowało, że chciałoby dostać zapach Naomi Campbell Prêt à Porter Silk Collection jako prezent walentynkowy.

Poznaj opinie wybranych testerek:

Jestem zakochana w nowym zapachu Naomi Campbell. Prêt à Porter Silk Collection jest trwały, ma ładny zapach i piękny flakonik, który od niedawna zdobi moją toaletkę. Zdążyłam go już polecić kilku moim przyjaciółkom, które również są nim zauroczone. Na pewno nie zakończę mojej znajomości z Prêt à Porter Silk Collection po jednym flakoniku.

Zapach Pret a Porter Silk Collcetion doskonale wbił się w moje gusta. Jest słodki, ale także czuć w nim nuty kwiatowe i owocowe. Pomimo swojej słodyczy nie jest przytłaczający, a to jest dla mnie bardzo ważne przy wyborze perfum. Jest także trwały i wydajny - niewielka ilość wystarczy, aby utrzymywał się przez cały dzień. Dla mnie to jeden z lepszych zapachów Naomi Campbell. Będę używać!

Zapach Naomi Campbell Pret a Porter Silk Collection to już kolejny z zapachów sygnowanych nazwiskiem Naomi na mojej półce. Zapach jest inny od reszty - kwiatowy, mocny - ale tak jak reszta po prostu oszałamiający. Zapach jest bardzo trwały, już niewielką ilość czuć przez cały dzień. Polecam ten zapach na co dzień, do pracy, jak i na wieczorne wyjście. Jest świetny.

*Wyniki przygotowane na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie wizaż.pl na grupie 50 kobiet w dniach 02.08.2017r. – 13.08.2017r.