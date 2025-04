Wiele firm kosmetycznych tworzy linie perfum dla niej i dla niego. Duety łączą nie tylko nazwy, flakoniki czy opakowanie, ale przede wszystkim doskonale dopasowane nuty zapachowe. Zestawy skierowane są oczywiście do par. Jeśli jesteś w związku, sprawdź, która marka przygotowała perfumy idealne dla ciebie i twojego partnera.

Reklama

Zapach dla aktywnych par

Ty i twój mężczyzna lubicie wyzwania i sport, a wasze życie ma naprawdę zadziwiająco szybkie tempo? Jeśli tak, to Adidas Get Ready jest wodą stworzoną dla was. Kosmetyk wyróżnia się świeżym, ale i zmysłowym zapachem. Adidas Get Ready dla niej to owocowa nuta, podkreślona kwiatowym charakterem z dodatkiem arbuza, musującego granatu i brazylijskiej pomarańczy. Linia męska to tropikalne połączenie soczystej, owocowej świeżości z naturalnymi, zmysłowo drzewnymi akordami. Wody Adidas świetnie sprawdzą się w pracy, na ważnym spotkaniu biznesowym, a nawet randce. Wbrew pozorom to właśnie perfumy których używamy mają duży wpływ na nasze samopoczucie. Jeśli są lekkie i odświeżające, sprawią, że nawet po powrocie z pracy dalej będziesz pełna energii. Na pewno znajdziesz czas na rowerową wycieczkę z ukochanym albo wyścigi na rolkach.

Wody toaletowe dla par przebojowych

Jeśli bierzecie z życia to, co najlepsze, umiecie się razem świetnie bawić i co najważniejsze – nie widzicie poza sobą świata? Oto zestawy idealne dla was. Drapieżne, z nutką tajemnicy, seksapilu i dzikiego akcentu. Wypróbujcie zapachy Playboy Play It Wild oraz Joop Wild. Wody mają lekką formułę, są odświeżające ale i drapieżne. Idealnie spiszą się podczas weekendowej imprezy jak i szalonej randki. Dodatkowo oba zestawy wyróżniają się fenomenalnymi flakonikami. Joop Wild to masywne, fioletowe buteleczki z czaszką. Playboy linia damska to nowatorskie połączenie uszu króliczka z klasyczną panterką. Dzikość oraz dziewczęcość wyraża się zaś w linii zapachowej Playboya. Połączenie fiołka i kwiatu pomarańczy, dopełnionym zmysłowymi akordami neroli i wanilii oczaruje każdego chłopaka. Linia męska symbolizuje prawdziwie odważnego faceta. Pod szklanym opakowaniem z akcentem klasycznego moro kryje się odważna skórzana baza, współgrająca z nutami cytrusowymi.

Perfumy dla romantyków

Wino, świece, gwiazdy, muzyka i kolacja. Jeśli tak wyglądają twoje wieczory z ukochanym, to znaczy że jesteście stuprocentowymi romantykami. To właśnie dla takich par stworzone zostały duety zapachowe zaproponowane przez marki Vespa i Calvin Klein.

Duet wód toaletowych Vespa to symbol włoskiego stylu życia, romantyzmu i wolności. Idealnie sprawdzi się w przypadku par, które lubią spontaniczne i zarazem romantyczne wyjazdy. Linia kobieca to połączenie cytrynowego sorbetu, bergamotki i imbiru. Seria męska to zmysłowe połączenie drzewa korzennego, grejpfruta i jagód jałowca.

Perfumy od Calvina Kleina z serii CK One Red Edition to symbol elegancji i klasy. Jeśli ty i twoja druga połówka jesteście romantykami i często wybieracie się do ekskluzywnych restauracji, to powinniście spróbować gustownego duetu zapachowego od Calvina Kleina. Linia kobieca to kwiatowy zapach z domieszką arbuza i fiołka. Woda idealnie będzie pasowała do gustownej małej czarnej i wieczorowego zniewalającego makijażu w stylu smoky eyes. Zapach męski to zaś połączenie piżma, pieprzu, aldehydy i imbiru. Wybierzcie te perfumy na randkę, romantyczną kolację czy spacer.

Reklama

A ty i twój mężczyzna jaką parę tworzycie? Wybierzcie wodę idealną dla was i cieszcie się nimi każdego dnia.