Mamy relację z premiery najnowszego zapachu AVON Life stworzonego przez światowej sławy projektanta Kenzo Takadę. Gościem specjalnym był sam projektant, a na scenie towarzyszyły mu rodzime gwiazdy – Marcin Prokop, Dorota Wellman i Marta Żmuda Trzebiatowska. Myślą przewodnią premiery było hasło "Pięknie Żyj", będące kluczowym elementem filozofii nowych perfum, które pokochasz!

Kenzo Takada jest projektantem mody i perfum, który w ciągu czterech dekad odniósł spektakularne sukcesy. Wszystkie doskonale go znamy! Od początku swojej twórczości wyznaje zasadę, że każda rzecz, którą zaprojektuje musi być pięknym elementem wzbogacającym nasze codzienne życie. Nowe zapachy AVON Life to unikalne kompozycje, które mają sprawić, że noszące je osoby będą emanować energią, a ich wrażliwość na piękno w otaczających ich osobach, miejscach i przedmiotach wzrośnie. Brzmi wspaniale, prawda?

Największą radość sprawia mi szkicowanie piękna, które dostrzegam wokół siebie i przekuwanie go w rzeczywisty projekt. Dzięki współpracy z marką AVON mogłem wcielić w życie motto, które towarzyszy mi każdego dnia: Live Life Beautifully. Żyj pięknie. Zapachy podkreślają optymistyczny stosunek do życia, a ich flakony przykuwają wzrok swoim oryginalnym wykończeniem i staną się dekoracją naszego domu – powiedział Kenzo Takada.

AVON Life dla Niej

To zapach dla kobiet kochających piękne życie, czerpiących radość z każdej chwili. To kompozycja wyzwalająca energię, a zarazem - eliksir podkreślający delikatną stronę kobiecości. Otwiera go intrygująca świeżość lilii wodnej oraz nuta białej herbaty. Nuta serca – tutaj pierwsze skrzypce gra zmysłowy fiołek, w otoczeniu esencji wiśniowego drzewa. Nutę bazową stanowią głębokie wonie piżma, kwiatów irysa oraz paczuli. Pachnie obłędnie, osobiście nie możemy się z nim rozstać!

Pojemność: 50ml, cena regularna 129 zł.

Avon Life dla Niego

To zapach dla osób, które potrafią docenić najdrobniejsze elementy codzienności, cieszą się każdą piękną chwilą i emocjami. Intensywna kompozycja jest mariażem różnorodnych przypraw i aromatycznych olejków. Od nut owoców jałowca, poprzez najważniejszy aromat liści fiołka, podkreślony obecnością geranium oraz anyżu. Nuty zamykające kompozycję oscylują wokół drzewa cedrowego, piżma oraz kłączy irysa.

Pojemność 75ml, cena regularna 105 zł.

Zapachy dostępne są od 29.09.2016 r.