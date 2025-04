Dlatego marka kosmetyczna Dove wspólnie z The Body Shop wzywają wszystkich do dołączenia do Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Save Cruelty Free Cosmetics i podpisania petycji, która pozwoli utrzymać i wzmocnić obowiązujące prawo.

#SaveCrueltyFreeCosmetics

W 2004 roku, po dziesięcioleciach prowadzenia kampanii – przez zwykłych ludzi, organizacje i firmy zajmujące się ochroną zwierząt, Unia Europejska zakazała testowania gotowych kosmetyków na zwierzętach.

W 2009 r. zakazała testowania na zwierzętach także składników produktów kosmetycznych (składników bądź kombinacji), a w 2013 r. wprowadziła całkowity zakaz testowania na zwierzętach. Ten przełomowy zakaz stał się złotym standardem dla zmian regulacyjnych w krajach na całym świecie. Niestety teraz jest on zagrożony.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) proponuje testy na zwierzętach składników, które od lat są bezpiecznie używane przez konsumentów i przetwarzane w fabrykach – w tym również tych stosowanych wyłącznie w kosmetykach. Zagraża to nie tylko obowiązującemu zakazowi testów na zwierzętach, ale także dalszym postępom prac, zmierzającym do wprowadzenia do 2023 roku zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie – do czego Parlament Europejski wzywa od 2018 r.

Chcąc wyrazić swój sprzeciw, marka Dove połączyła siły z organizacjami ochrony zwierząt, z The Body Shop, firmą macierzystą Unilever i innymi markami „cruelty free”. Wspólnie podpisały one list otwarty do przewodniczących Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady Europy z apelem o utrzymanie w mocy Zakazu Testowania Kosmetyków na Zwierzętach w Unii Europejskiej.

Obecnie marka Dove wspólnie z PETA, Cruelty Free Europe (CFE), Humane Society International (HSI), Eurogroup for Animals i ECEAE – Europejską Koalicją na rzecz Zakończenia Testów na Zwierzętach3 apeluje do konsumentów o wsparcie w zebraniu miliona podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską. Ta oficjalna internetowa petycja pozwoli społeczeństwu wysłać jasny komunikat, że żądania ECHA łamią obietnicę Unii Europejskiej dotyczącą nietestowania kosmetyków na zwierzętach i są sprzeczne z wolą obywateli Unii Europejskiej.

Podpisz petycję, by piękno było nadal wolne od okrucieństwa. Podpisując petycję dostępną na stronie https://eci.ec.europa.eu wspierasz żądania, aby Komisja Europejska:

Ochroniła i wzmocniła zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach - zainicjowała zmiany legislacyjne mające umocnić brak konieczności przeprowadzania nowych testów na zwierzętach składników kosmetyków - kiedykolwiek, w jakimkolwiek celu. Przeformułowała unijne przepisy dotyczące chemikaliów - zapewniła ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez zarządzanie chemikaliami bez wprowadzania nowych wymogów testowania na zwierzętach. Bazowała na aktualnej wiedzy i nauce - zobowiązała się, przed końcem bieżącej kadencji, do przedstawienia wniosku ustawodawczego nakreślającego harmonogram stopniowego wycofywania wszystkich testów na zwierzętach w Unii Europejskiej.

Ruch #SaveCrueltyFreeCosmetics na ulicach Europy

Ruch #SaveCrueltyFreeCosmetics już wyszedł na ulice europejskich miast. W głównych miejscach w Berlinie, Madrycie i Mediolanie pojawiły się instalacje artystyczne, które są wyrazem apelu o podjęcie działań przeciwko testowaniu na zwierzętach w Europie.

Do współpracy zaproszono utalentowaną muralistką i aktywistką Ninę Valkhoff. Unikalna sztuka uliczna artystki, znanej z botanicznych kompozycji rzadkich i prawie wymarłych gatunków zwierząt, uwypukla zagrożenie, jakie stwarzają nowe wymagania Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Działaj razem z nami

Dove nigdzie na świecie nie przeprowadza testów na zwierzętach i posiada certyfikat Cruelty-Free (wolne od okrucieństwa) wydany przez organizację PETA. Od ponad 40 lat marka stosuje metody testowania bezpieczeństwa produktów i ich składników bez krzywdzenia zwierząt.

Aby dowiedzieć się więcej o ECHA, wejdź na https://echa.europa.eu/pl/about-us. Przełomowy zakaz zapisany w Rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych.

Europejska Koalicja na rzecz Zakończenia Testów na Zwierzętach reprezentuje ponad 100 organizacji ochrony zwierząt z 26 krajów-członków UE.