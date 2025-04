Wystarczy niewiele czasu i uwagi poświęcić codziennej pielęgnacji, by cieszyć się efektem wypielęgnowanych dłoni i stóp. Potrzebujesz jedynie produktów, które zadziałają szybko i spektakularnie, a takimi kosmetykami są maski CICA-Repair Neutrogena Formuła Norweska. Nowe maski zregenerują twoją skórę w zaledwie 10 minut.

Reklama

Dlaczego dłonie i stopy wymagają szczególnej pielęgnacji?

Dłonie są nieustannie narażone na działanie czynników, które mogą wywoływać podrażnienia, na przykład na gwałtowne zmiany temperatury – zbyt niska zaburza warstwę łojową płaszcza hydrolipidowego i prowadzi do spierzchnięcia naskórka, natomiast za wysoka może wywołać nadmierne parowanie wody ze skóry.

Niekorzystny wpływ na kondycję skóry ma też częste mycie i dezynfekcja rąk. Za każdym razem usuwane jest sebum, które reguluje gospodarkę wodną. Z kolei skóra na stopach jest wyjątkowo wymagająca, ponieważ na grzbiecie może być cienka i delikatna, a na podeszwie gruba i odwodniona.

Aby pielęgnacja dłoni i stóp przynosiła pożądane efekty, warto używać produktów przebadanych dermatologicznie z odpowiednio dobranym składem. Sprawdzonym składnikiem rekomendowanym do pielęgnacji dłoni jest gliceryna, która jest głównym składnikiem nowych masek CICA-Repair marki Neutrogena.

Przywróć skórze nawilżenie

Używając regenerujących masek Neutrogena przeznaczonych do dłoni i stóp błyskawicznie uporasz się z problemem przesuszonej skóry. Skóra stanie się miękka i gładka, a także lepiej zabezpieczona przed podrażnieniami.

Maski dostępne są w formie rękawiczek oraz skarpetek, które nakłada się na 10 minut. Po tym czasie, bez potrzeby spłukiwania należy wmasować resztki produktu. Przekonaj się, ile dobrego mogą zdziałać - rozpieszczaj nimi swoje dłonie i stopy!

Obie maski dostępne są w drogeriach Hebe.

Maska do rąk CICA-Repair marki Neutrogena, cena 17,99 zł

Maska do rąk regeneruje suchą, bardzo suchą i podrażnioną przez czynniki zewnętrzne skórę. Formuła potwierdzona klinicznie pomaga regenerować dłonie już od pierwszego użycia. Działa niczym przywracający komfort, nawilżający opatrunek, który intensywnie koi i nawilża skórę.

Maska została stworzona tak, by zachować optymalny poziom nawilżenia, niezbędny do gojenia skóry, wspomagając proces naturalnej regeneracji skóry. Po zastosowaniu skóra dłoni jest chroniona i nawilżona przez 48 godzin. Zastosowanie jednej maski regenerującej odpowiada tygodniowej pielęgnacji kremem do rąk*.

Maska do stóp CICA marki Neutrogena, cena 17,99 zł

Pierwsza maska do pielęgnacji stóp CICA marki Neutrogena Formuła Norweska zapewnia natychmiastowe uczucie ulgi suchym stopom już od pierwszego użycia. 1 maska = 60% więcej nawilżenia**.

Polecana szczególnie dla suchej i popękanej skóry stóp, intensywnie odżywia i pomaga regenerować skórę, pozostawiając stopy widocznie gładsze i bardziej miękkie. Nadaje skórze zdrowy wygląd.

Reklama

* w oparciu o średnią ilość aplikowanego codziennie kremu do rąk Neutrogena* Fast Absorbing

** w oparciu o zawartość gliceryny w balsamie do ciała Neutrogena Intense Repair CICA lub Deep Moisture