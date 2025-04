Cellulit to zmora większości kobiet. Na szczęście są na rynku kosmetyki, które pomagają nam się z nim uporać. Jednym z najlepszych produktów do walki z pomarańczową skórą jest krem antycellulitowy na noc marki Tołpa. Teraz kupisz go 20% taniej w drogeriach Rossmann.

Krem antycellulitowy na noc Tołpa w Rossmannie

Jego największą przewagą nad innymi kosmetykami antycellulitowymi jest to, że działa w nocy, gdy spokojnie sobie śpimy. Ma to swoje uzasadnienie - metabolizm komórkowy jest wtedy najintensywniejszy, a więc i efekty stosowania będą szybciej zauważalne.

Krem zapobiega nocnemu odkładaniu tłuszczu i ułatwia pozbywanie się toksyn. Stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej, dzięki czemu wyszczupla i modeluje ciało. No i najważniejsze - wspomaga redukcję cellulitu, nawet tego zaawansowanego. Skóra już po miesiącu stosowania staje się gładka, jędrna i elastyczna.

Składniki zawarte w kremie antycellulitowym Tołpa:

borowina tołpa , która wspomaga proces regeneracji naskórka, detoksykuje i zwalcza wolne rodniki,

, która wspomaga proces regeneracji naskórka, detoksykuje i zwalcza wolne rodniki, kompleks ekstraktów z żółtego maku, mikroalg i kofeiny z kawowca,który działa na komórki tłuszczowe jak ultradźwięki, a więc przyspiesza proces rozkładu tłuszczów i zmniejsza ich magazynowanie,

masło shea, które wygładza zmiękcza i nawilża skórę oraz łagodzi wszelkie podrażnieni

gliceryna, która działa silnie nawilżająco i ułatwia transport innych substancji w głąb skóry.

Krem nie zawiera sztucznych barwników PEG-ów, silikonów, oleju parafinowego, parabenów i donorów formaldehydu.

Efekty stosowania kremu antycellulitowego na noc Tołpa:

Redukuje cellulit nawet o 2 stopnie (przypomnijmy, że istnieje 4-stopniowa skala cellulitu).

Zmniejsza obwód uda nawet o 1 cm.

Wygładza i ujędrnia skórę

Stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej.

Stosowanie balsamu najlepiej jest połączyć z regularną aktywnością fizyczną - 2-3 razy w tygodniu po 15 minut na sam początek. Zadbać o odpowiednią dietę. Wyeliminuj przetworzoną żywność na rzecz świeżych warzyw i owoców. Niezwykle ważne jest również odpowiednie nawodnienie. Należy wypijać przynajmniej 2 litry wody dziennie.

Krem w regularnej cenie kosztuje 50,99 złotych. Teraz kupisz go za 39,99 złotych w drogeriach Rossmann (stacjonarnie i online). Balsam ma dużą pojemność - 250 ml powinno wystarczyć na 2 miesiące regularnego używania. Promocja trwa od 24 kwietnia do 15 maja 2020r.

Jak stosować krem antycellulitowy?

Przy kosmetykach antycellulitowych, niezwykle ważna jest regularność. Krem wcieraj kolistymi ruchami (od dołu do góry, zgodnie z przepływem limfy) codziennie po kąpieli. Jeśli masz ochotę, możesz stosować go również w ciągu dnia - efekty zauważysz jeszcze szybciej.

Stosowanie kremu możesz połączyć z dodatkowymi masażami:

ze szczotkowaniem ciała na sucho - wykonaj go przed nałożeniem kosmetyku,

z masażem specjalnym masażerem z wypustkami - wykonaj go po nałożeniu kremu.

