Glycerin, propanediol, panthenol - skład kosmetyków podany na etykiecie produktu dla wielu osób brzmi tajemniczo. Umiejętność jego rozszyfrowania ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa stosowania. Dlatego stworzono specjalny system nazewnictwa określany jako INCI (Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych).

Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych

Nomenklatura surowców kosmetycznych INCI odnosi się do terminologii opracowanej przez Personal Care Products Council w porozumieniu z europejskim stowarzyszeniem producentów kosmetyków COLIPA. Została stworzona w 1997 roku i ujednolicona dla wszystkich krajów Unii Europejskiej – w Polsce obowiązuje od 2002 roku. Terminologia INCI jest mieszaniną nazw chemicznych oraz zwyczajowych uporządkowanych według ich zawartości procentowej.

U góry spisu znajdują się składniki zastosowane w najwyższym stężeniu, składniki o stężeniu poniżej 1% wyszczególniane są w kolejności dowolnej.

W sytuacji, gdy dwa lub więcej komponentów występuje w preparacie w takiej samej ilości, zostają one podane w kolejności alfabetycznej. Substancje wchodzące w skład kosmetyku można usystematyzować. Poznajcie alfabet INCI - podstawowe kategorie składników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz miejscem zajmowanym w rejestrze INCI.

Z czego składa się krem?

B jak baza kosmetyczna

Pierwsze miejsce zajmuje baza kosmetyczna, która jest podstawą do wyrobu odpowiedniego preparatu. Pełni rolę nośnika pozostałych składników, jednocześnie wpływa na gęstość preparatu, a tym samym również na szybkość wchłaniania substancji biologicznie czynnych. Jest to możliwe dzięki temu, że część składników stanowiących bazę kosmetyczną wnika do warstwy rogowej naskórka torując bądź przeciwnie - blokując drogę innym komponentom preparatu tak, by ich lokowanie nastąpiło w dokładnie zaplanowanym miejscu optymalnym dla ich działania. Głównym składnikiem bazy kosmetycznej zazwyczaj jest woda. Na jej bazie powstają lekkie, szybko wchłaniające się kremy. Kolejnym składnikiem bazy może być olej, który najczęściej jest bazą olejków do ciała, płynów olejowych do kąpieli. W skład bazy kosmetycznej może wchodzić również alkohol. Dobór odpowiedniej bazy kosmetycznej pozwala sterować procesami transportu substancji czynnych w głąb skóry, co stanowi podstawę działania każdego kosmetyku.

Kosmetyki naturalne i organiczne

E jak emulgatory

Drugie miejsce na etykiecie kosmetyków zajmują emulgatory. Substancje te ułatwiają łączenie się ze sobą dwóch faz: wodnej i olejowej celem wytworzenia emulsji. To dzięki nim natychmiastowo „odczuwamy” kosmetyki. - Jednym z wykorzystywanych w kosmetyce emulgatorów jest alkohol cetearylowy i jego pochodne. Emulgatory stabilizują również emulsję, regulują lepkość preparatu jednocześnie nadając skórze elastyczności, gładkości, atłasowego wyglądu. Stężenie emulgatora w preparacie kosmetycznym waha się najczęściej w zakresie 1-20% - mówi Karolina Chrobot, specjalista ds. wdrożeń marki Clarena.

F jak „film”, czyli emolienty

Aby powstał pełnowartościowy kosmetyk potrzebne są zarówno emulgatory, jak i emolienty, które odpowiadają za działanie długofalowe. To one pozostawiają na skórze tzw. „film”. Emolienty to substancje dodawane do kosmetyku celem zwiększenia stopnia natłuszczenia, zmiękczenia i wygładzenia skóry. Często też odgrywają rolę „nawilżacza”. Głęboko nawadniają skórę poprzez wprowadzenie, zatrzymanie wody i zablokowanie kanałów, którymi jest ona naturalnie wydzielana na zewnątrz. Dodatkowo wchłaniają one wodę z otoczenia, dzięki czemu powierzchnia skóry jest stale nawilżona. Emolienty są odpowiedzialne za efekt „błyszczenia się” skóry po aplikacji kosmetyku. Każdy zna co najmniej jeden emolient – masło Shea. Nawilża, natłuszcza skórę, koi podrażnienia i pomaga minimalizować przebarwienia.

S jak składniki aktywne

Gdy mamy bazę kosmetyku, potrzebujemy składników aktywnych poprawiających kondycję skóry. Ekstrakty roślinne, humektanty, antyoksydanty, proteiny, składniki łagodzące – to duże grupy skupiające poszczególne składniki aktywne. Ekstrakt z alg to ekstrakt roślinny znany ze swoich właściwości przeciwstarzeniowych, nawilżających i przeciwzapalnych. Zawiera witaminy B, C i E, które służą pięknej skórze. Zbawiennym humektantem jest kwas hialuronowy o silnych właściwościach higroskopijnych, który wiąże wodę zapobiegając jednocześnie jej przeznaskórkowej ucieczce. Z kolei antyoksydantem, który jednocześnie minimalizuje przebarwienia jest dobrze znana witamina C, stosowana przez nas najczęściej w czasie choroby. - Lista składników kosmetycznych jest bardzo długa i wciąż się powiększa. Aby dobrze zrozumieć działanie produktu po który sięgamy, należy szczegółowo zapoznać się z każdą substancją wyszczególnioną w INCI z osobna. Z pomocą przychodzą tabele z dokładnymi opisami składników – mówi Karolina Chrobot.

Tabele INCI znajdziecie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

