Pierwsze jesienno-zimowe wyprzedaże już nieśmiało pojawiają się w niektórych sklepach. To nie tylko świetna okazja do urozmaicenia swojej garderoby, ale także zaopatrzenia się w wymarzone kosmetyki.

Reklama

Specjalnie dla was będziemy wyszukiwały urodowych perełek w popularnych drogeriach i perfumeriach. Zaczynamy od perfumerii SEPHORA. Wybrałyśmy 8 kosmetycznych hitów w promocyjnych cenach, które wpisujemy na naszą listę must have.

TOP 5 na listopad - wybór redaktor działu Uroda

Wyprzedaże w perfumeriach SEPHORA - co warto kupić?

Udało nam się znaleźć paletę do makijażu za 49,90 zł. Jest w niej wszystko co potrzebne do podkreślenia spojrzenia - od delikatnego, codziennego make-upu do wieczorowego smoky eyes. Dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych dla różnych typów urody. Doskonałym pomysłem na prezent będzie także paleta cieni od Givenchy - połyskujące gwiazdki jednoznacznie kojarzą się ze świętami!

Jeśli zamiast makijażu oczu wolicie rozświetloną cerę polecamy kultowy korektor Touche Eclat od YSL w limitowanym opakowaniu (w gwiazdki, a jakże) w cenie 149 złotych. A do kompletu świetny bronzer, który doda skórze słonecznego blasku w te brzydkie, jesienne dni od marki Vita Liberata. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej kosmetyków w promocyjnych cenach!

Reklama

Kosmetyczna lista zakupów na listopad 2017