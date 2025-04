Rozpoczynamy nowy cykl. Co miesiąc, specjalnie dla was, będziemy robiły przegląd najciekawszych promocji w drogeriach i wybierały 10 kosmetycznych hitów. Wśród propozycji pojawią się zarówno kultowe produkty, które możecie kupić w atrakcyjnych cenach oraz takie obniżki, którymi po prostu musimy się podzielić (bo są tego warte).

Reklama

Nowości kosmetyczne na kwiecień 2017

Najlepsze promocje w drogeriach - co kupić?

W tym miesiącu warto wybrać się do Hebe - znajdziecie tam asortyment marki Loreal aż o 40% tańszy. I tak nasz ulubiony korektor kosztuje tylko 19,99 zł a podkład, których kochają chyba wszystkie Polki - 39,99 zł.

TOP 5 na kwiecień - wybór redaktor działu Uroda

Reklama

A jeśli już mowa o ukochanych kosmetykach, to kultowy korektor rozświetlający Touche Eclat od YSL może teraz być wasz za 149 złotych. W promocyjnej cenie dostaniecie go w perfumeriach Douglas. My szykujemy się jeszcze do zakupu dwutygodniowej farby do włosów w różowym odcieniu! Sprawdźcie więcej kosmetycznych wyprzedaży!