Marka Affect Cosmetics to polska marka kosmetyków kolorowych, w ofercie której znajdziesz pełną gamę produktów do makijażu: podkłady, szminki, błyszczyki, cienie do powiek (pojedyncze i w paletach), pudry, bronzery, rozświetlacze i róże. Jednym z najlepszych produktów są mineralne wypiekane pudry rozświetlające do twarzy. Teraz kupisz je online!

Puder mineralny wypiekany Affect Cosmetics

Formuła pudru łączy świetną jakość i doskonałą trwałość. Dzięki zawartości sproszkowanych minerałów produkt nie zapycha porów (nadaje się do każdej karnacji, nawet tej tłustej i wymagającej), nie zbiera się w załamaniach skóry i idealnie stapia się z cerą.

Puder, dzięki swojej formule, doskonale nadaje się do stopniowania intensywności koloru i efektu, jaki chcemy uzyskać. Jeśli nałożysz go odrobinę, makijaż będzie bardzo subtelny i naturalny, a jeśli nałożysz kilka warstw, uzyskasz połyskujący efekt tafli. Puder dostępny jest w 6 odcieniach:

kolor Baked Petal - jasnobeżowy,

kolor Baked Bronze - ciepły, ciemnobrązowy,

kolor Baked Rainbow - marmurkowy, tęczowy

kolor Baked Gold - marmurkowy, beżowo-złoty,

kolor Baked Sun - marmurkowy, złoto-brązowy,

kolor Baked Tan - marmurkowy, chłodnobrązowy.

Nam najbardziej spodobał się Baked Rainbow (ten widoczny na zdjęciu). Połączenie złotych, różowych, miętowych i wrzosowych odcieni sprawia, że buzia zyskuje świetlistego, promiennego wyglądu. Pamiętaj, jeśli chcesz nałożyć go na całą twarz - warunek jest jeden - twoja cera musi być idealna. Niestety, pudry rozświetlające bardzo podkreślają wszelkie niedoskonałości.

Jak go nakładać?

Jeśli chcesz tylko delikatnie podkreślić kontury twarzy i nadać jej świetlistego wyglądu, nałóż puder na kości policzkowe.

Puder kosztuje 45 złotych. Kupisz go między innymi w drogeriach Kontigo (stacjonarnie i online) oraz niektórych drogeriach internetowych.

