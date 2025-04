W tym miesiącu na sklepowe półki trafi bardzo dużo nowości. Pojawi się bardzo dużo świetnych kosmetyków do makijażu i pielęgnacji. Z wszystkich dostępnych produktów wybrałyśmy propozycje, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Nowości kosmetyczne na marzec 2018

Na uwagę zasługuje również lakier do paznokci w wiosennej kolekcji Bell HYPOAllergenic by Marcelina. Doskonale kryje, długo utrzymuje się na paznokciach, pięknie się mieni i łatwo nakłada. Idealny dla wszystkich kobiet, które mają dość klasycznych czerwieni i szukają nowych rozwiązań.

Jeżeli wasza skóra wymaga nawilżenia, to koniecznie wypróbujcie maseczkę do twarzy Moisture+Relaxing od Garnier, która zawiera formułą z olejkiem eterycznym z lawendy. Maseczkę można stosować kilka razy w tygodniu, nie wymaga spłukiwania, a do tego działa natychmiastowo.

Jedną z najciekawszych nowości tego miesiąca jest booster wzmacniający pielęgnację od marki Bioderma. Przywraca równowagę skórze tłustej i mieszanej. Stosuje się go po oczyszczeniu skóry, ale przed zastosowaniem kosmetyków do pielęgnacji. Jest odpowiedni nawet o bardzo wrażliwej skóry.

Więcej kosmetycznych hitów:

