W tym miesiącu na półkach w drogeriach pojawi się bardzo dużo nowości kosmetycznych. Maj upływa pod hasłem pielęgnacji i ochrony przeciwsłonecznej.

Nowości kosmetyczne na maj 2018

Lato zbliża się do nas wielkimi krokami, więc znane marki kosmetyczne wprowadzają do sprzedaży produkty chroniące przed szkodliwym działaniem słońca. Wśród nowości znajdziesz oczywiście tradycyjne balsamy i olejki, ale naszym hitem są wygodne w użyciu mgiełki z wysokim filtrem. Ultralekka i nietłusta konsystencja zapewnia ekspresowe wchłanianie się produktu. Kosmetyk nie pozostawia smug, białej warstwy i nie brudzi ubrań. Wygodny aplikator pozwala na delikatną, szybką i precyzyjną aplikację. A do tego większość mgiełek może być stosowany na makijaż – nie rozmazuje go i nie obciąża skóry. Mgiełka sprawia, że skóra staje się gładka i nawilżona.

Latem chronimy skórę twarzy i ciała przed nadmierną ekspozycją na słońcu. Niestety bardzo często zapominamy o ochronie włosów. Pamiętaj, że promieniowanie UVA narusza keratynę i melaninę, przez co włosy stają się łamliwe, a ich kolor blaknie. Gama przeciwsłoneczna do pielęgnacji włosów od marki Klorane jest oparta na bazie wosku Ylang Ylang, który dzięki swoim niezwykłym właściwościom, podwójnie chroni włosy narażone na słońce. Działa zarówno od wewnątrz, intensywnie odżywiając wszystkie warstwy włosa, jak i od zewnątrz, wytwarzając na ich powierzchni w 100% wodoodporną tarczę ochronną, która zabezpiecza włosy przed promieniowaniem UV, a także przed niszczącym działaniem soli, piasku i chloru. Nowa gama przeciwsłoneczna jest idealna zarówno do naturalnych, farbowanych, jak i rozjaśnianych włosów.

Co jeszcze znalazło się w naszym zestawieniu? Koniecznie zajrzyj do naszej galerii!

