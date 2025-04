W moim majowym zestawieniu znajdziecie 3 produkty do pielęgnacji i 2 do makijażu. Co więcej wszystkie prezentowane dzisiaj kosmetyki, to kosmetyki do twarzy - mój absolutny must have na wiosnę i lato.

Do oczyszczania twarzy polecam maseczkę z glinką różaną (najlepiej stosować ją 2 razy w tygodniu) i tonik z wodą różaną, który usuwa wszystkie zanieczyszczenia (ja używam go 2 razy dziennie). Doskonale nawilżający krem do twarzy od marki Galenic idealnie nadaje się pod makijaż, latem zamieniam podkład na krem BB. Jedynym kolorowym kosmetykiem do makijażu jest genialna szminka Essence w pięknym śliwkowym kolorze.

Więcej o kosmetykach:

