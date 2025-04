Jesteśmy uzależnione od testowania kosmetycznych nowości. Zwłaszcza, jeśli pięknie pachną i mają prześliczne opakowania. Z najnowszych jesiennych kolekcji wybrałyśmy 10 produktów, które naprawdę warto przetestować.

Jesienne nowości - co warto kupić?

Na początku warto powiedzieć o amerykańskiej marce Too Faced, która właśnie wkracza do Polski (będzie dostępna w perfumeriach Sephora). Urzekła nas przepiękna paleta do makijażu oczu - zawiera cienie w kolorach brązu i złota, a do tego pachnie... czekoladą! Oprócz kasetki polecamy genialny rozświetlacz do policzków. Wśród zapachów mamy dwóch faworytów - słodko-pikantny od Lancome i orientalny od Sisley. Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii z kosmetycznymi nowościami! Na co skusicie się w tym sezonie?

