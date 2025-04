Lato to doskonały czas nie tylko na zmiany w garderobie czy nową fryzurę. To moment idealny na relaks, wypoczynek, szalone i niezapomniane imprezy. Tym wszystkim niezwykłym chwilom powinien towarzyszyć idealny zapach, odpowiedni na wakacyjne przygody. Ostatnio w naszej redakcji pojawił się zapachy Naomi Campbell Bohemian Garden. Poznaj nasze opinie na temat tej wody toaletowej i zdecyduj, czy warto kupić ją na wakacje.

Letnie perfumy powinny być przede wszystkim świeże i lekkie. To dlatego kocham połączenia zapachów opartych na cytrusach. Taka właśnie jest woda Naomi Campbell Bohemian Garden. W sercu zapachu znajduje się moje ulubione połączenie jaśminu, konwalii, pudrowego kwiatu bawełny, kobiecej róży i przede wszystkim zmysłowego kwiatu pomarańczy oraz soczystej cytryny.

Co mnie urzekło w tej wodzie? Nie tylko nuty zawarte w bukiecie, ale i trwałość zapachu. Dodatkowo perfum ma niewielki flakonik, który bez problemu mieści się nawet w małej kopertówce.

Gdy po raz pierwszy użyłam wody Naomi Campbell, od razu wiedziałam, że jest to miłość od pierwszego wejrzenia, z którą nie rozstanę się nawet po wakacjach.