Teaology, to innowacyjna włoska marka „made in Italy”, która łączy w sobie naturalność, miłość do kosmetyków i profesjonalnej pielęgnacji skóry oraz wciąż popularny trend SkinFood.

Reklama

fot. Materiały prasowe

Koncept marki opiera się na opatentowanej technologii Tea Infusion Skincare, czyli zastąpieniu wody w produktach destylowanym naparem z herbaty. Woda w kosmetykach działa jak rozpuszczalnik, zmniejszając wchłanianie się składników aktywnych w skórę. W tym samym czasie herbata, zawarta we wszystkich kosmetykach Teaology wzmacnia składniki aktywne w produktach, dzięki zawartości katechin, teobrominy, taniny, witamin: C, A, i z grupy B, K, E oraz kofeiny i składników mineralnych.

Marka do produkcji kosmetyków wykorzystuje pięć różnych rodzajów herbaty: czarną, białą, zieloną, niebieską Oolong oraz Matchę. Każda z tych herbat ma inne właściwości i w inny sposób działa na skórę odpowiadając na różne jej potrzeby.

fot. Materiały prasowe

Badania naukowe wykazują, że herbata jest naturalnym źródłem katechin, czyli najsilniejszych w naturze polifenoli, które zwalczają wolne rodniki i działają przeciwstarzeniowo. Herbata zawiera ponad 30% polifenoli i jest to jedno z najwyższych stężeń dostępnych w przyrodzie o mocy antyoksydacyjną 200 razy większą niż witamina E.

Testy kliniczne przeprowadzone we współpracy z Uniwersytetem w Ferrarze udowodniły, że napar z liści herbaty utrzymuje swoje właściwości antyoksydacyjne. Napar z herbaty jest stosowany w każdym produkcie Teaology zamiast wody, aby wykorzystać bogatą zawartość katechin, polifenoli i substancji aktywnych tak skutecznych dla pięknej skóry. Wszystkie produkty Teaology składają się w 100% z naparu, który zastąpił wodę.

Najbardziej znaną linią są produkty z herbatą Matcha, które znajdziecie w wybranych drogeriach sieci Hebe oraz na hebe.pl.

fot. Materiały prasowe

Matcha to najcenniejszy rodzaj zielonej herbaty, dzięki bogactwu przeciwutleniaczy. Roślina herbaciana (Camellia sinensis ) hodowana jest w cieniu, aby zaraz po zbiorze liści móc zmienić je w proszek: dzięki temu nie tracą one swoich właściwości.

Matcha w kosmetykach, dzięki wysokiej zawartości chlorofilu, korzystnie wpływa na skórę, zmniejszając widoczność podrażnień. Wysoka zawartość katechin (naturalnych przeciwutleniaczy) ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Polifenole i kofeina zwiększają elastyczność skóry.

Linia, w której znajdziemy herbatę Matcha w kosmetykach Teaology, to produkty zarówno do twarzy, jak i do ciała. Wszystkie produkty znajdziecie w sklepie internetowym hebe.pl

fot. Materiały prasowe

Matcha Fresh

Wyjątkowy krem o lekkiej konsystencji. Zielony kolor zawdzięcza przede wszystkim herbacie Matcha oraz składnikom roślinnym. Krem, to niezwykły zastrzyk aminokwasów, przeciwutleniaczy i peptydów tak cennych dla naszej skóry.

Kosmetyk zwiększa poziom nawilżenia i pobudza naturalną ochronę skóry, wchłaniając się w mgnieniu oka, uzupełniając zapasy wody i utrzymując naturalną barierę ochronną skóry aż do 72 godzin. Delikatna konsystencja idealnie wtapia się w skórę.

Świetnie sprawdzi się jako baza pod makijaż lub pod korektor – punktowo, dla zmniejszenia widoczności wyprysków i niedoskonałości.

Dla uzyskania super świeżego efektu, poleca się włożenie kremu przed użyciem na chwilę do lodówki

Sprawdźcie koniecznie w wybranych drogeriach sieci Hebe i na hebe.pl

CIEKAWOSTKA

Krem odpowiedni do każdego rodzaju skóry, w każdym wieku i niezależnie od płci. Dzięki lekkiej konsystencji, błyskawicznie wchłania się w skórę. Można go stosować zarówno na dzień, jak i na noc.

fot. Materiały prasowe

Matcha Ultra-Firming

Nasz najlepiej znany produkt, to naturalny krem do twarzy o bogatej konsystencji i silnych właściwościach ujędrniających. Naturalny zielony barwnik z herbaty Matcha widocznie zmniejsza widoczność przebarwień skóry.

Dzięki zawartości bogactwa roślinnego: polisacharydówz wodorostów, kwasów omega 3 i 6, ekstraktów z zielonej herbaty, arbuza, jabłka i soczewicy krem idealnie liftinguje, nawilża i wygładza skórę.

Idealnie sprawdzi się na dzień i na noc, również jako krem pod makijaż. Dedykowany zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Sprawdźcie koniecznie w wybranych drogeriach sieci Hebe i na hebe.pl

fot. Materiały prasowe

Matcha Tea Ultra-Firming Eye Cream - krem pod oczy z witaminą C

Krem pod oczy z naparem z herbaty Matcha z ekstraktami witaminy C idealnie rozjaśnia i nawilża delikatną skórę wokół oczu.

Dzięki ceramicznej końcówce (aplikatorowi) kremu skóra otrzymuje dodatkowy efekt chłodzący.

Bogata formuła idealnie poradzi sobie z drobnymi zmarszczkami i bruzdami w okolicy oczu. Działa liftingująco i odbudowująco dzięki zawartości kofeiny. Naturalny zielony barwnik herbaty Matcha zawarty w kremie zmniejsza widoczność przebarwień.

Sprawdźcie koniecznie w wybranych drogeriach sieci Hebe i na hebe.pl

fot. Materiały prasowe

Black Matcha Micelar Jelly Cleanser

Micelarny żel do mycia twarzy z naparem z zielonej herbaty Matcha i kryształkami aktywnego węgla. Idealne oczyszczenie dla każdego rodzaju skóry.

Żel delikatnie usuwa makijaż i zanieczyszczenia nagromadzone na skórze w ciągu dnia. Bogactwo składników aktywnych (napar z herbaty Matcha, delikatne kwasy AHA, aktywny węgiel) oczyszcza skórę delikatnie ją złuszczając, a tym samym nie powodując wysuszenia, wyrównuje także koloryt skóry.

Koniecznie sprawdź w sklepie internetowym hebe.pl

CIEKAWOSTKA

Produkt możesz stosować jako żel micelarny, peeling do skóry czy produkt detoksykujący do skóry.

fot. Materiały prasowe

Matcha Tea Ultra-Firming Ampoules - ampułki do twarzy z kwasem hialuronowym

Intensywna kuracja przeciwstarzeniowa do twarzy, w której każda fiolka produktu zawiera skoncentrowaną moc działania nawilżającego, liftingującego i zmniejszającego procesy starzenia się skóry. Już po pierwszym użyciu zmarszczki i drobne bruzdy są mniej widoczne. Skóra jest gładka, nawilżona i bardziej jędrna.

Idealna kuracja przy zmianach pór roku: odbudowuje odpowiednie nawilżenie skóry, liftinguje i wygładza. Sprawdzi się świetnie jako szybkie SOS dla skóry w czasie podróży lub przed ważnymi wydarzeniami.

Do każdego opakowania dołączona jest odpowiednia nasadka, aby zamknąć otwartą ampułkę, w której jest jeszcze produkt. Dzięki temu dłużej możesz cieszyć się trwałością produktu w pojedynczej fiolce!

Koniecznie sprawdź w sklepie internetowym hebe.pl

fot. Materiały prasowe

Tea Balm Protective Lip Treatment – Matcha Transparent

Wyjątkowy balsam do ust, który jako jedyny w kolekcji Lip Balms nie pozostawia na ustach koloru.

Sercem tego produktu jest herbata, oliwa z oliwek i olej słonecznikowy, które idealnie regenerują usta. Dzięki zawartości masła Shea usta są odżywione i nawilżone.

Zielony kolor produkt zawdzięcza sproszkowanej herbacie Matcha, jednak na ustach jest transparentny. Idealnie sprawdzi się zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

CIEKAWOSTKA

Produkt można stosować jako maskę na usta. Zaaplikuj na noc, a rano usta będą wygładzone i odbudowane. Formuła nie zawiera silikonów. Jedyne barwniki, to barwniki wegańskie odpowiednie dla delikatnej skóry ust.

Koniecznie sprawdź w sklepie internetowym hebe.pl

fot. Materiały prasowe

Matcha Latte

Nawilżające mleczko do ciała z naparem z organicznej herbaty Matcha i wegańskim mlekiem. Dzienny zastrzyk witamin i polifenoli dla ciała, który zwiększa elastyczność skóry, wygładzając ją. Nie pozostawia oleistych śladów, szybko się wchłania. Stymuluje produkcję kolagenu w skórze, dzięki czemu jest ona bardziej elastyczna i nawilżona.

Zawiera bogactwo składników naturalnych (aż 97% składników pochodzenia naturalnego): napar z herbaty Matcha, mleko owsiane, mleko ryżowe, masło Shea i olejek ze słodkich migdałów.

Koniecznie sprawdź w sklepie internetowym hebe.pl

fot. Materiały prasowe

Matcha Lemon Micellar Shower Gel

Micelarny żel pod prysznic z naparem z herbaty Matcha i ekstraktem z cytryny. Detoksykuje i tonizuje skórę delikatnie ją oczyszczając, dzięki działaniu miceli. Świetnie sprawdzi się do codziennego stosowania pod prysznicem. Skóra jest oczyszczona, nawilżona i delikatnie pachnąca.

Koniecznie sprawdź w sklepie internetowym hebe.pl

fot. Materiały prasowe

Woda toaletowa Matcha Lemon All-Over

Musująca herbata Matcha, soczysta cytryna i delikatność konwalii zapewniają wyjątkową świeżość tego zapachu.

Dzięki opatentowanej technologii, woda we wszystkich produktach została zastąpiona naparem z herbaty nie tylko w przypadku kosmetyków, ale również zapachów. Dzięki temu woda toaletowa Matcha Lemon All-Over ma również właściwości pielęgnujące dla skóry. Dodaj ją jako swój element pielęgnacyjny po prysznicu – zapach będzie się utrzymywał na ciele dłużej i będzie bardziej wyczuwalny.

Na pewno przypomni Ci o wyjątkowych, słonecznych wakacjach. Zachowaj wspomnienia na dłużej!

Sprawdźcie koniecznie w drogeriach sieci Hebe i na hebe.pl



Marka ma w swojej ofercie nie tylko produkty z linii Matcha. Wszystkie produkty marki odpowiadają na konkretne potrzeby skóry i w swoich formułach posiadają bogactwo składników naturalnych. Idealnie sprawdzą się dla każdej, nawet najbardziej wymagającej skóry.

Jeśli szukasz prostego sposobu na odpowiednio dobraną pielęgnację, to sięgnij po kosmetyki marki Teaology, a przekonasz się o dobroczynnych rezultatach stosowania tych produktów.

Sprawdź na www.hebe.pl

Materiał powstał z udziałem marki Teaology.