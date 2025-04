Revlon, Smashbox i Max Factor zaprezentowały swoje nowości kosmetyczne na wiosnę. Błyszczyki, pomadki, palety cieni to wszystko znajdziecie na wiosnę na sklepowych półkach. Zobaczcie trzy bajeczne kolekcje makijażowe znanych marek na wiosnę 2014 roku!

Reklama

Kolekcja wiosenna Rio Rush Revlon

Gucci Westman, Dyrektor Artystyczna marki Revlon, stworzyła kolekcję opartą na palecie egzotycznych kolorów, w zgodzie z najważniejszymi trendami na wiosnę i lato 2014.

Rio Rush to prowokująca, a zarazem wyrafinowana propozycja dla energetycznych kobiet lubiących dobrą zabawę. Kolekcja jest absolutnym must have nadchodzącego sezonu. Światowej sławy makijażystka Gucci Westman stworzyła wyrazistą, pełną egzotycznych barw paletę, która odzwierciedla najnowsze trendy kolorystyczne inspirowane atmosferą i energią gorącej Brazylii. Kombinacja kolorów, od złotych lakierów do paznokci po matowe pomadki w odcieniu fuksji, doskonale podkreśli połyskujący brąz letniej opalenizny.

Kolekcja Rio Rush to:

Poczwórny cień do powiek Colorstay 16h to długotrwały efekt makijażu oraz wyraziste kolory prosto z wybiegów. Zachęcają do zabawy i tworzenia odważnych, wyrazisty makijaży. Nowe Lakiery do paznokci Revlon to tętniący życiem fiolet i połyskujące złoto, które odzwierciedlają najnowsze trendy i pozwalają osiągnąć wesołe wykończenie modnego looku w stylu glamour. Dostępne w dwóch odcieniach: Gold Goddess i Oi Beautiful

PomadkiSuperLustrousdziękiwysokiejzawartościpigmentównadadząkażdemuwiosennemumakijażowinowy wymiar. Dostępne w trzech kolorach: Sultry Samba, Carnival Spirit and Ipanema Beach.



Kolekcja Santigold Age od Smashbox Cosmetics

Nieziemska kolekcja w limitowanej edycji zaprojektowana przez artystkę Santigold, wyłącznie dla Smashbox.

Kolekcja Santigold Age:

Eye Shadow Collage: Paleta będąca odzwierciedleniem charakterystycznej sztuki kolażowej Santigold zawiera luksusowe sypkie/kremowe cienie do powiek w 5 odcieniach, które można dobrać do każdego rodzaju makijażu oczu. (

Odcienie: Earth As We Know It (intensywny żółtozielony, delikatnie lśniący kremowy, matowy ciemnoniebieski, błyszczący ciemnozielony leśny, odcień rodzynek z różowozłotymi drobinkami), Apocalypse Now (lśniący niebieskozielony, lśniący grafitowy, matowy czarny, błyszczący ostrygowy, intensywny złotopomarańczowy).

Be Legendary Lip Gloss: Ten jedyny w swoim rodzaju błyszczyk może być nakładany pojedynczo lub na inne odcienie, by wydobyć z nich nowy efekt. Niesamowity kolor. Połysk bez końca. Nigdy się nie klei. ABSOLUTNY HIT.

Odcienie: All Gold E’rything (połysk czysej miedzi), Hot Lava (pomarańczowoczerwony)

Shades: Still Kickin’ (soft golden coral)

Double-Ended Limitless Eye Liner: Kredka do oczu na miarę nowej ery! Ta dwustronna kredka do oczu pozwoli Ci wykonać najbardziej wymyślny makijaż. Dobieraj śmiałe kolory i baw się różnymi stylami.

Odcienie: Azurite Is Never Wrong (jasnoniebieski/delikatnie złoty), Yellow Dwarf/Green Martian (jasnożółty/miętowozielony)



Kolekcja Colour Elixir Gloss

Nasycone barwy, blask i nie dająca wrażenia lepkości konsystencja, to cechy, które wyróżniają Colour Elixir Gloss na tle innych błyszczyków.

Reklama

Kolekcja Colour Elixir Gloss:

Dostępny w 11 trendy odcieniach, nasyci twoje usta letnimi kolorami i zapewni im przyjemne wygładzenie. Osiągnięcie idealnego efektu i nałożenie odpowiedniej ilości produktu nigdy nie było tak proste z nowym aplikatorem. Mocno napigmentowana formuła gładko rozprowadza się na ustach, pozostawiając na nich cienką wartswę intensywnego koloru. Do przepięknie błyszczących ust dobierz manicure w pastelowych barwach. Nowe, mleczne kolory z intrygująca poświatą w gamie Glossfinity sprawią, że zachwycisz wszystkich niepowtarzalnym stylem.