Nie da się ukryć, uwielbiamy wielofunkcyjne kosmetyki! Gdy jesteśmy w biegu i mamy napięty plan dnia, potrafią zaoszczędzić nam sporo czasu. Dzięki kremom BB i CC nie musimy czekać najpierw na wchłonięcie kremu, aby nałożyć podkład, pomysł mascary z odżywką do rzęs jest doskonały a róż do policzków i szminka w jednym potrafi stworzyć makijaż idealny.

Co więcej, wielofunkcyjne kosmetyki to także oszczędność pieniędzy. Płyn micelarny, który usuwa makijaż, oczyszcza i nawilża zastępuje nam aż trzy kosmetyki, podobnie jak olejek, którego możemy używać do włosów, skóry i twarzy.

W naszej galerii znajdziecie przegląd wielofunkcyjnych kosmetyków: