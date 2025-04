Szukając okazji na ulicach mody, takich jak Via Condotti w Rzymie, Avenue Montaigne w Paryżu czy Piąta Aleja w Nowym Jorku, można spędzić czas równie atrakcyjnie, jak w najlepszych kurortach.

Elegancja po włosku

Nie ma sławniejszego miejsca zakupów w Rzymie niż Via Condotti. To raj dla wielbicieli mody włoskiej, którzy mogą tu odwiedzić wielopiętrowy butik Prady, Armaniego, Ferragamo i Dolce & Gabbana. Nie zabrakło też luksusowych światowych marek: Hermesa, Burberry oraz Battistoni.

Tę ostatnią uwielbia książę Karol. Firma Bulgari otworzyła tu swoje atelier już w 1905 roku. Przyjazne, wysmakowane plastycznie wnętrza oferują nie tylko ubrania i kosmetyki, lecz przede wszystkim słynące na cały świat włoskie wyroby ze skóry

Luksus prosto z Paryża

Każdy, kto raz był na Avenue Montaigne, na pewno nie pomyli jej z żadną inną ulicą Paryża. Szeroka, z ogromnymi sklepami, których witryny kuszą klientów niezwykłymi kompozycjami. Kultowe francuskie marki – Dior, Chanel i Hermes sąsiadują z włoskimi, takimi jak Max Mara czy Marni. Nikt się tu nie śpieszy – każdy wie, że zakupy za bajeczne sumy trzeba robić w spokoju.

Amerykański rozmach

Piąta Aleja to najbardziej demokratyczna ulica na świecie. Obok ekskluzywnych butików Tiffany’ego i Cartiera są tu popularne sklepy H&M i Gap. Na trzykilometrowym odcinku pomiędzy 34 i 59 Street znajdują się aż dwa najsłynniejsze domy towarowe: Bergdorf Goodman i Saks Fifth Avenue. To w nich codziennie można spotkać robiące zakupy gwiazdy: Sarę Jessikę Parker, Heatha Ledgera czy często przebywającą w Nowym Jorku Victorię Beckham.