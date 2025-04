Aby zawsze wyglądać świeżo i promiennie nie wystarczy się wyspać. Nasza cera potrzebuje wsparcia i składników odżywczych, dzięki, którym jest bardziej napięta, rozjaśniona i wypoczęta.

Promienna buzia robi świetne wrażenie, więc warto dobrze wybrać pielęgnację. Odpowiedni dobór kosmetyków sprawi, że na twojej cerze zmniejszy się widoczność przebarwień i szarości, ziemistości karnacji zostaną zniwelowane, a tonacja zostanie ujednolicona. Oto jak to zrobić

z nową linią White Lucency od Shiseido!

Doskonałe oczyszczenie

Podstawa jest odpowiednie przygotowanie cery do przyjęcia kremów, które zapewnią jej blask. Najlepiej by produkty do mycia twarzy już same w sobie rozświetlały cerę. Rytuał mycia warto zacząć od oczyszczającej pianki rozświetlającej Clarifying Cleanising Foam. Puszysta jak śnieg pianka usunie zanieczyszczenia, obumarłe komórki naskórka oraz nadmiar sebum i jednocześnie, dzięki ekstraktowi ze skórki mandarynki japońskiej pozostawi ją nawilżoną. Nałóż niewielką ilość na dłoń

i delikatnie masuj aż powstanie pianka, warto też skorzystać ze szczoteczki do mycia twarzy.

Następnie sięgnij po tonik wygładzający Refining Softener. Stymuluje on przebieg eksfoliacji obumarłych komórek i wyrównuje kolory skóry. Nie tylko rozjaśnia melaninę w warstwie rogowej naskórka, ale dzięki przeciwutleniaczom, składnikom nawilżającym i przeciwzapalnym zapobiega uszkodzeniom skóry.

Shiseido White Lucency Clarifying Cleanising Foam (cena: 130 zł za 125 ml)

Refining Softener (cena: 205 zł za 150 ml)

Pielęgnacja na dzień

Kiedy twoja twarz jest idealnie oczyszczona czas na pozytywny zastrzyk składnika rozświetlającego Pearl Hybrid Complex. Zawarty jest w Future Solution LX Superior Radiance Serum. Poprawia on fundamentalnie jakość skóry, wzmacnia jej odporność i co ważne - wspaniale rozświetla skórę tak, że aż iluminuje ona świeżością. Serum można stosować na oczyszczoną skórę twarzy, zarówno na dzień jak i na noc.

Ponieważ każdego dnia nasza skóra narażona jest na negatywne czynniki środowiska przed nałożeniem makijażu warto pomóc jej co rano rozświetlającą emulsją ochronną Protective Day Emulsion. Ogranicza ona zdolności do lekkich zapaleń przebarwionej skóry, hamuje nadmiar syntezy melaniny i chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, dzięki SPF 15. Dobrą alternatywą dla tego serum jest też Shiseido Future Solution X Day Emulsion.

Protective Day Emulsion (cena: 225 zł za 75 ml)

Shiseido White Lucency Future Solution LX Superior Radiance Serum (cena: 1100 zł za 30 ml)*

Shiseido Future Solution X Day Emulsion (cena: ok. 1000 zł za 30 ml)*

Pielęgnacja na noc

Na noc powtarzamy nasz rytuał czyszczenia i ponownie stosujemy serum, ale przed pójściem spać mamy jeszcze jedno oręże w walce o idealnie promienną cerę - krem regenerujący Recovery Night Cream! Nakładamy go na stonizowaną twarz, na wieczór. Nocą nasza skóra odpoczywa i jest bardziej podatna na naprawcze działania różnych specyfików. Wtedy zaczyna działać nasz krem. Przywraca gładkość i prawidłową strukturę naskórka, jednocześnie redukując widoczne przebarwienia i piegi.

Shiseido White Lucency Recovery Night Cream (cena: 237 zł za 40 ml)

Twoja skóra jest co dnia szara i przemęczona? Po takiej kuracji White Lucency od Shiseido będziesz mogła o tym zapomnieć raz na zawsze!

* produkty z Future Solution LX (emulsja + serum) będą dostępne w Polsce pierwszej połowie marca, w selektywnej dystrybucji 30 perfumerii sieciowych Sephora i Douglas oraz w perfumeriach prywatnych współpracujących z marką