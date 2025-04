Spędzasz lato w mieście? Nie szkodzi! Nie musisz czuć się zmęczona i blada. Podpowiadamy, jakie kosmetyki sprawią, że będziesz wyglądała, jakbyś właśnie wróciła z wakacji!

Piękna opalenizna

Muśnięta słońcem skóra to nieodłączny element wakacyjnego wyglądu. Zdrowym i prostym sposobem na uzyskanie pięknej opalenizny w domowych warunkach jest samoopalacz. Najlepszy efekt uzyskasz stosując ten, który będzie miał w składzie naturalny składnik brązujący, olejki i witaminy.

Samoopalacze, które zawierają witaminę E, wyciąg z lilii wodnej, a także olejek z orzecha makadamia dodatkowo odżywiają i pielęgnują skórę. Co jednak zrobić, żeby nasza opalenizna nie miała smug?

Najbardziej równomierny efekt opalania dadzą chusteczki samoopalające. Dobrym sposobem jest też delikatne spłukanie samoopalacza prysznicem, po ok. 4 godzinach od nałożenia, kiedy już dobrze widać jego działanie, a następnie nałożenie balsamu lub olejku nawilżającego.

Nawilżona, rozświetlona skóra

Tylko odpowiednio nawilżona skóra wygląda na jędrną i wypoczętą. Wakacyjny look naszego ciała świetnie podkreśli nawilżający olejek z drobinkami złota. Drobinki odbijają światło, dzięki czemu sylwetka wydaje się szczuplejsza i atrakcyjniejsza. Ważne, żeby olejek skutecznie nawilżał i wygładzał skórę oraz miał subtelny zapach, co w upalne dni w mieście jest dużym plusem.

Włosy rozjaśnione słońcem

Co zrobić, żeby uzyskać na włosach efekt słonecznych refleksów? Można użyć spray’u rozjaśniającego, który zmieni kolor włosów o ok. 2 tony. Przy wyborze takiego kosmetyku zwracaj uwagę nie tylko na cenę, ale przede wszystkim na to, żeby nie niszczył kondycji włosów. Te najlepsze rozjaśniacze zawierają owoce cytrusowe i rumianek, dzięki czemu rozświetlają włosy (po ok. 3-5 zastosowaniach), jednocześnie nie niszcząc ich struktury.

Usta w modnym kolorze

Stosując samoopalacz, pamiętajmy o tym, żeby usta nie pozostawały blade. Wtedy trzeba podkreślić je żywszym kolorem szminki. W upalny, letni dzień wybieraj te, które wygładzają i nawilżają usta. Świetnie sprawdzi się pomadka na bazie masła shea, które zapewnia doskonałe odżywienie przez cały dzień. Nawilżone usta, w intensywnym,kolorze będą wydawały się gładsze i pełniejsze.

Plażowe fale

Jeśli marzą ci się lekkie fale w artystycznym nieładzie, sięgnij po sól morską w spray’u. Dzięki niej uzyskasz modną fryzurę. Sól morska sprawi, że twoje włosy będą pachnące latem i delikatnie potargane nadmorskim wiatrem.