Wakacje już nieśmiało pukają do drzwi, a my zaczynamy pakować walizki na upragniony urlop. Oczywiście nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie zaczęły od skompletowania idealnej kosmetyczki. Co powinno się w niej znaleźć?

Jakie kosmetyki warto zabrać ze sobą na wakacje?

W zestawieniu pominęłyśmy wszystkie podstawowe produkty do codziennej higieny twarzy i ciała. Za to postanowiłyśmy zebrać w jednym miejscu typowo letnie kosmetyki, które (czasem) zapominamy wrzucić do podróżnej kosmetyczki.

Na pierwszym miejscu są oczywiście kremy z filtrem. Na początku wyjazdu zalecamy używanie filtru SPF 50, a gdy skóra "przyzwyczai" się do promieni słonecznych, możecie zastąpić go SPF 20 lub 30. Twarz należy traktować ze szczególną ostrożnością i uwagą. Dlatego kremy z wysokimi filtrami przeciwsłonecznymi powinny na stałe zagościć w waszych kosmetyczkach, nie tylko w czasie wakacji - SPF 30 to absolutne minimum.

Lato to ciężki czas dla włosów, które są narażone na promienie słoneczne i słoną wodę. To wszystko niestety odbija się na ich kondycji, dlatego nie zapominajcie o kosmetykach chroniących wasze kosmyki.

Skoro mamy coś na słońce, to warto mieć również coś po słońcu. Balsam po opalaniu to już standard, ale my w tym roku chcemy wypróbować żel pod prysznic po opalaniu, który ponoć ma działanie łagodzące. Zobaczymy, czy się sprawdzi.

Nawet w czasie beztroskiego leniuchowanie nie zapominamy od delikatnym makijażu, który oczywiście ograniczamy do minimum. Krem CC, wodoodporny tusz do rzęs, błyszczyk do ust i rozświetlacz w zupełności wystarczą. Do tego jeszcze tylko ulubiony zapach w formie lekkiej mgiełki do ciała i jesteśmy gotowe na wakacyjne wyjazdy.

Czy o czymś zapomniałyśmy? Waszym zdaniem coś jeszcze powinno się znaleźć w nasze podróżnej kosmetyczce?

