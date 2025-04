Marc Jacobs, nowatorski klasyk, projektant dla kobiet o niezwykłej osobowości

Znakiem rozpoznawczym mody Marca Jacobsa jest mieszanka uroku i wyrafinowania. Projektant słynie z nowatorskich interpretacji klasyki. Marc Jacobs nie podąża ślepo za aktualnymi trendami, tworzy ponadczasowe kolekcje łączące nowoczesność z nutami vintage. Swój talent wykorzystuje również przy projektowaniu kolekcji perfum. Jak sam mówi „zapachy tak samo jak moda, mówią o osobowości tych, które je noszą”. Daisy oraz Daisy Eau So Fresh doskonale wpisują się w wyrafinowaną filozofię marki. Uwagę przykuwają też przepiękne flakony obydwu wersji, stanowiące idealne dopełnienie kolekcji Marc'a Jacobs'a.

Reklama

Daisy

Nieskrępowana młodość, optymizm i subtelna kokieteria rozkwitającej kobiecości były inspiracją do stworzenia Daisy. Dzięki nim powstał zapach świeży i kobiecy z nutą zabawnej niewinności. Daisy przenosi nas na zalaną słońcem wiosenną łąkę pełną stokrotek. Budzi młodzieńczy entuzjazm, uczucie szczęścia i wolności.

W finezyjnej głowie zapach skrywa dziką truskawkę, czerwonego grejpfruta i aromat fiołka. Jego serce rozkwita nutami gardenii i jaśminu. Piżmo, wanilia i białe drzewa oplatają kompozycję z niezwykłą delikatnością i ciepłą zmysłowością. Po kilku minutach poznajemy niezwykle świeżą, kwiatową kompozycję w nowoczesnej wersji stylu vintage, charakterystycznego dla marki Marc Jacobs.

Daisy Eau So Fresh

Po ogromnym sukcesie zapachu Daisy, którą pokochały kobiety na całym świecie, do rodziny dołączyła czarująca, pełna temperamentu, młodzieńcza Daisy Eau So Fresh. Przebojowa i pełna życia, pozostaje jednocześnie elegancka i subtelna. Zapach jest kwiatowo-owocową dawką słonecznej energii, która pobudza do działania i korzystania z drobnych przyjemności, jakie oferuje nam życie. Ta swawolna, nieco kapryśna wariacja na temat pierwszego zapachu Daisy kusi nutami delikatnej maliny, zmysłowej dzikiej róży i ciepłej śliwki. Wysublimowana woń Daisy Eau So Fresh doskonale oddaje kobiecy, żywiołowy klimat projektów Marca Jacobsa. Obydwie Daisy w oryginalny sposób łączą młodzieńczą swobodę z elegancją. Wyjątkowe są także flakony obydwu zapachów. Przyciągają one wzrok niezwykle kobiecym wyglądem i stokrotkami ozdabiającymi korki. Takim nutom zapachowym i flakonom trudno się oprzeć!