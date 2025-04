Drogerie Rossmann przeceniły prezentowe zestawy kosmetyków nawet o 50%! Promocja trwa do 31 grudnia 2020 - to dobra okazja nie tylko do kupienia ostatnich podarunków dla bliskich, ale także uzupełnienia własnych zapasów kremów, balsamów do ciała i produktów do makijażu.

Reklama

Zestaw balsamów do ust Fruity

Idealny zestaw dla przyjaciółki lub siostry. Składa się z 3 balsamów do ust o soczystych, pysznych zapachach: kokosowym, truskawkowo-malinowym i pomarańczowym.

Zestaw kosztuje 9,99 złotych (został przeceniony z 14,99 złotych).

Zestaw do ciała Venus

Kosmetyki z linii #XOXO to świetny prezent dla nastolatki. Kosmetyki pachną egzotyczną kompozycją owoców, na którą składa się pitaja, jabłko, arbuz i camu camu. Wyczuwalna jest również nuta mleczka kokosowego, ananasa i jaśminu.

Zestaw zawiera:

dezodorant do ciała, który skutecznie chroni przed przykrym zapachem potu,

nawilżający balsam do ciała z odżywczym masło shea, które chroni przed przesuszeniem, a także silnie regeneruje skórę.

Zestaw kosztuje 19,99 złotych (został przeceniony z 25,99 złotych).

Zestaw Foodie Soraya

Kokos to jeden z najbardziej cenionych superfoods. Ma również zastosowanie w kosmetyce - skutecznie nawilża skórę, chroniąc ją przed utratą wody.

W zestawie znajdziesz:

balsam do ciała,

krem do rąk,

peeling.

Zestaw kosztuje 22,99 złotych (został przeceniony z 29,99 złotych).

Zestaw Cztery Pory Roku

Zestaw Cztery Pory Roku to idealny prezent dla mamy, babci lub cioci. Kosmetyki zawierają aż 98% składników pochodzących z natury. Doskonale wygładzają i odżywiają skórę dłoni i sprawiają, że stają się miękkie i gładkie.

W zestawie znajdziesz 3 kremy do rąk:

krem do rąk malwa ogrodowa jest łagodny nawet dla najbardziej wrażliwej skóry - ekstrakt z malwy zmiękcza, poprawia elastyczność i wygładza,

krem do rąk biały mak chroni przesuszoną skórę rąk - olej z maku zmiękcza i odżywia skórę dłoni,

krem do rąk chaber łąkowy przeciwdziała podrażnieniom wywołanym użyciem detergentów - ekstrakt z kwiatu chabra działa łagodząco i regenerująco.

Zestaw kosztuje 24,99 złotych (został przeceniony z 31,99 złotych).

Zestaw Soraya Plante

Kosmetyki z linii Plante to aż 99% składników pochodzenia naturalnego.

W zestawie znajdziesz:

delikatny płyn micelarny (400 ml) przeznaczony dla cery wrażliwej, który usuwa makijaż i zanieczyszczenia bez podrażnień,

roślinny żel myjący do twarzy (150 ml), który naturalnie oczyszcza skórę, dzięki zawartości delikatnej substancji myjącej, pochodzenia roślinnego.

Zestaw kosztuje 24,99 złotych (został przeceniony z 34,99 złotych).

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Najlepsze kosmetyki na przebarwienia z Rossmanna

Kosmetyki z retinolem dla początkujących

Najlepsze tanie kosmetyki z apteki