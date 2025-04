Twoje rzęsy są słabe, cienkie i zauważyłaś, że z każdym dniem wypada ich coraz więcej? Sięgnij po serum wzmacniające i stymulujące marki AA Oceanic.

Serum kosztuje 19,90 złotych. Jego cena w drogeriach to 29,90 złotych. Kupisz je od 9 listopada (poniedziałek) we wszystkich sklepach stacjonarnych Lidl. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

Serum do rzęs stymulujące wzrost Lashes Booster by AA Oceanic w Lidlu

Serum sprawia, że rzęsy stają się grubsze, dłuższe i gęstsze. W jego składzie znajdziesz olej migdałowy, który jest bogaty w witaminę B3 oraz olej ryżowy zawierający cenne kwasy tłuszczowe. Dodatkowo wzbogacone zostało o kompleks peptydowy, które stymuluje rzęsy do wzrostu.

Jak działa serum do rzęs AA Oceanic?

Regularne używanie serum sprawia, że rzęsy stają się grubsze, gęstsze i bardziej sprężyste a tym samym wizualnie podkreślają kształt oka i nadają spojrzeniu wyrazistości.

Pierwsze efekty zauważysz po miesiącu stosowania - rzęsy zostaną wydłużone o 58%, po 2 miesiącach o 65%, a po 4 miesiącach o 72%.

Serum dodatkowo:

wzmacnia i chroni rzęsy,

poprawia ich kondycję,

stymuluje do wzrostu.

Jak je stosować?

Kluczem do sukcesu jest jego regularne stosowanie. Serum nałóż jednym pociągnięciem pędzelka na czystą i suchą skórę powiek wzdłuż lini górnych rzęs (po uprzednim demakijażu). Stosuj je raz dziennie, na noc.

W Lidlu dostępny będzie również tusz do rzęs z tej samej linii Lashes Booster za 14,99 złotych. Sprawdź 7 trików makijażowych, jeśli chcesz by makijaż wyglądał jeszcze lepiej. A jeśli zależy ci na tym, by spojrzenie było bardziej seksowne i wyraziste, narysuj kreskę na oku lekko unoszącą się ku górze.

