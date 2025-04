Z pewnością większość z Was nie raz trafiała na drogie, kosmetyczne buble. Inne z kolei były zachwycone kosmetykiem za 10 zł. No właśnie, jeśli dysponujecie dużym budżetem nie jest to problem. Co natomiast zrobić jak macie ograniczone możliwości finansowe i nie chcecie tracić ich na zbędne kosmetyki? Oto lista produktów, w które warto inwestować i tych, które możesz mieć z niższej półki.

Kosmetyki, w które warto inwestować:

perfumy - niestety prawdą jest, że tylko te luksusowe są trwałe - poza tym, dobrze pachnieć wyjątkowo, a nie tak jak co druga dziewczyna

podkład - to najważniejszy kosmetyk do makijażu i warto wydać na niego trochę więcej, tych najlepszych szukajcie w perfumeriach

krem na dzień - topowy kosmetyk do pielęgnacji, powinien mieć bogaty skład, a to jak wiadomo kosztuje

serum do twarzy - powinniśmy je stosować codziennie rano i wieczorem pod krem - wzmacnia jego działanie - te najlepsze kupicie od 50 zł

odżywka do włosów - szampon nie ma większego znaczenia w pielęgnacji włosów, ale odżywka jak najbardziej

samoopalacz - te najtańsze zostawiają smugi i niestety niezbyt ładnie pachną

puder do twarzy - te droższe mają zazwyczaj lepsze formuły niż te tanie

serum do rzęs - te powyżej 100 zł potrafią dać naprawdę spektakularne efekty

Kosmetyki, które możesz mieć z niższej półki:

tusz do rzęs - naprawdę znamy świetne tusze za 10 zł!

lakier do paznokci - często te, które kosztują 5 zł są o wiele lepsze niż te, które kosztują 50 zł - sprawdzone wielokrotnie!

balsam do ciała - większość z nich i tak dobrze nawilża - czytajcie koniecznie składy kosmetyków

szampon do włosów - naprawdę nie warto przepłacać, świetne szampony można kupić już od 7 zł

lakier do włosów - nasz ulubiony kosztuje 11 zł!

antyperspirant - dobry antyperspirant to wydatek rzędu 15 zł

cienie do powiek - my polecamy szczególnie te polskich marek, są niezwykle trwałe i tanie

maseczki do twarzy - świetne maski znajdziecie od 2 zł

eyeliner - bardzo dobry eyeliner znalazłyśmy za 12 zł

szminka - niemal każda szminka jest dobra, niezależnie od ceny

