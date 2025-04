Jeżeli kochacie promocje, to musicie koniecznie zajrzeć do drogerii Hebe. Do 8 marca wszystkie zapachy damskie są tańsze nawet o 60%.

Zapachy, które warto kupić w niższej cenie

W galerii znajdziecie subiektywny wybór zapachów, które naszym zdaniem warto mieć chociaż raz w życiu. Wśród naszych hitów pojawił się m.in. kultowa woda perfumowana Miracle od Lancome. Jest to świeża i niezwykle energetyczna mieszanka, która została stworzona na bazie owocowej nuty soczystego liczi i delikatnego akcentu magnolii, które kontrastują z pobudzającymi zapachami pikantnego pieprzu i imbiru.

Naszym kolejnym wyborem jest Golden Delicious DKNY, który jest kuszącą mieszanką różnorodnych nut zapachowych. Na początku wyłania się czysty i delikatny zapach kwiatu pomarańczy, jabłek i połyskujących w słońcu mirabelek. Od pierwszej chwili uwodzi nas również iskrzący akord kwiatów wanilii, piżma i drzewa sandałowego, który jest perfekcyjne połączony z lilią z Casablanki i drzewem tekowym.

Jakie zapachy znajdziecie jeszcze w drogeriach Hebe? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

