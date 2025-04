Jednym z najpopularniejszych podkładów dostępnych w drogeriach jest Affinitone od marki Maybelline. Ma niesamowicie lekką konsystencję, która nadaje się dla każdego typu cery.

Jeśli jeszcze nie miałaś okazji go przetestować, warto zrobić to właśnie teraz, podczas mega promocji na makijaż w Rossmannie. Podkład kosztuje 13,59 złotych (jego regularna cena to 33,99 złotych). Kupisz go zarówno stacjonarnie i online. Promocja trwa do 31 października 2020 r.

Podkład Affinitone od Maybelline w mega promocji w Rossmannie

Podkład zawiera wysokiej rozdzielczości pigmenty, które idealnie wtapiają się w skórę i dopasowują się do jej odcienia. Formuła zapewnia delikatne krycie w kierunku średniego.

Fluid nie tylko kryje, ale również odżywia i nawilża naszą skórę dzięki obecności olejku arganowego i witaminy E. Skóra po jego zastosowaniu wygląda na świeżą, promienną i wypoczętą.

Podkład nadaje się do każdego rodzaju skóry, przede wszystkim do tej suchej, odwodnionej i wrażliwej. Właścicielki cery tłustej i mieszanej nie muszą się martwić - fluid nie zapycha porów i nie przyczynia się do powstawania zaskórników.

Podkład ma lekką, nieco wodnistą konsystencję, dzięki czemu łatwo i przyjemnie się go aplikuje. Najlepiej robić to dłońmi lub zwilżoną gąbką do makijażu - efekt będzie bardzo naturalny, możesz zapomnieć o efekcie maski. Jeśli zależy ci na mocniejszym kryciu, sięgnij po pędzel do podkładu - uzyskasz wtedy bardziej wieczorowy makijaż.

Dostępny jest w 8 odcieniach: 02 Light Porcelain, 03 Light Sand Beige, 09 Opal Rose, 14 Creamy Beige, 16 Vanilla Rose, 17 Rose Beige, 20 Golden Rose, 24 Golden Beige. Znajdziesz tu podkłady zarówno w chłodnych, beżowych tonacjach jak i z domieszką różowego pigmentu.

Jeśli polubisz się z tym podkładem, w serii Affinitone dostępny jest również korektor w 3 odcieniach oraz pudry i róże.

Podkładem Affinitone od Maybelline zachwycają się również wizażanki.

Ten podkład był jednym z pierwszych, które bardzo polubiłam. Kupiłam go po raz pierwszy na promocji w Rossmannie i przyznam, że od pierwszego użycia zrobił na mnie świetne wrażenie. Przede wszystkim cenię go za niebywałą lekkość oraz rozświetlenie cery, które mi daje. Nie wygląda to jednak tandetnie i brzydko, a bardzo ładnie i lekko. Podkład dobrze kryje wszelkie zaczerwienienia, krostki i delikatne niedoskonałości twarzy. Co warto zauważyć też i dać mu na plus to fakt, że nie ciemnieje, nie wchodzi w pory, nie warzy się w ciągu dnia ani nie tworzy maski. Dla mnie super.

