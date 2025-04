Wielkimi krokami zbliża się wiosna, a wraz z nią rezygnujemy z ciężkich i kryjących podkładów, na rzecz tych lekkich, delikatnie nawilżających i odżywiających.

Jednym z naszych ulubionych produktów o bardzo lekkiej formule jest podkład Lasting Radiance od marki Rimmel. Ten długotrwale rozświetlający fluid to udoskonalona wersja podkładu Wake Me Up.

Podkład rozświetlający Lasting Radiance od Rimmel

Podkład momentalnie rozświetla skórę i ujednolica jej koloryt, maskując przy tym drobne niedoskonałości cery (poziom krycia klasyfikujemy jako średni). Poza działaniem korygującym ma również działanie nawilżające i chroni skórę przed zanieczyszczeniem powietrza.

W składzie podkładu znajdziesz ekstrakt z pereł, który nadaje skórze promienny blask oraz witaminę E, która zapewnia ochronę przed wolnymi rodnikami. Podkład zawiera także filtr przeciwsłoneczny na poziomie SPF 25.

Podkład ma dość gęstą, ale lekką konsystencję, która świetnie stapia się ze skórą i pozwala na bardzo naturalny makijaż bez efektu maski. Dostępny jest w 6 kolorach:

010 Porcelain,

070 Porcelain,

100 Ivory,

103 True Ivory,

200 Soft Beige,

210 Classic Beige.

Za co go lubimy? Pod światło widać mikroskopijnej wielkości mieniące się cząsteczki, które pięknie rozświetlają skórę. Nie musisz obawiać się jednak, że efekt będzie bardzo karnawałowy - drobinki są naprawdę maleńkie.

Ile kosztuje podkład rozświetlający Lasting Radiance Rimmel?

Podkład w regularnej cenie kosztuje 49,90 złotych. Teraz kupisz go za 27,90 złotych w drogeriach Rossmann (również w sklepie internetowym).

