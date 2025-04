W czwartek, 2 kwietnia do wszystkich sklepów Lidl trafią kosmetyki popularnej na Instagramie marki I Heart Revolution. I to w świetnych cenach!

Kosmetyki I Heart Revolution w Lidlu

I Heart Revolution to marka, która nie boi się koloru. Różowe cienie do powiek? Niebieska szminka? Zielony eyeliner? Proszę bardzo! Marka nie stawia żadnych ograniczeń.

Marka I Heart Revolution ma w swojej ofercie kultowe rozświetlacze w kształcie serce (dostępne w kilku odcieniach). Zupełną nowością są rozświetlacze w kształcie gwiazdy (złoty) i diamentu (perłowo-srebrny) - to również trafią do Lidla. Co jeszcze będzie można kupić w promocyjnych cenach?

Palety cieni do powiek we wszystkich możliwych kolorach (z pewnością kojarzycie te w kształcie tabliczek czekolady) i eyelinery. Kosmetyki dostępne będą na dużych, tekturowych standach, podobnie jak sprzedawana jest np. marka YOPE czy kosmetyki koreańskie.

Ile kosztują kosmetyki I Heart Revolution?

Większość cen będzie różniła się o 30-40% od tych w drogeriach. Rozświetlacze w regularnej cenie kosztują 29,90 zł. W Lidl kupisz je za 22,99 złotych. Paleta cieni do powiek kosztować będzie zamiast 49,90 zł tylko 36,99 zł. Za eyeliner zapłacisz 14,99 zł.

