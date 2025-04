Odkąd kosmetyki marki MIYA trafiły do stacjonarnych drogerii, wiecznie brakuje ich na półkach. To tylko świadczy o ich popularności i o tym, że wiele z was je po prostu uwielbia.

Teraz niektóre z nich znajdziesz w atrakcyjnych cenach w drogeriach Rossmann. Jednym z tych, na które warto zwrócić szczególną uwagę, jest aktywna esencja w formie mgiełki do twarzy.

Mgiełka upiększająca Flower Beauty Power MIYA w Rossmannie

Mgiełka to mieszanka cennych wód i ekstraktów kwiatowych wzbogacona o wodę termalną, kwas hialuronowy i witaminy. Możesz stosować ją zawsze wtedy, kiedy twoja skóra potrzebuje dodatkowego nawilżenia i regeneracji.

Czym się wyróżnia? Przede wszystkim starannie przemyślanym składem. Mgiełka zawiera:

ekstrakty z kwiatów peonii i hibiskusa, które nawilżają i odżywiają,

hydrolat z róży, który rozświetla i tonizuje,

wodę termalną, która dostarcza cennych mikroelementów i antyoksydantów,

sok z aloesu, który ma działanie łagodzące,

kwas hialuronowy, który utrzymuje nawilżenie skóry,

witaminę B3 (niacynamid), który działa przeciwstarzeniowo i ujędrnia skórę.

Esencja szybko się wchłania, nie obciąża skóry, nie pozostawia tłustej warstwy i nie zapycha porów. Pozostawia skórę piękną, rozświetloną i pełną blasku - jednym słowem upiększoną.

Mgiełka przeznaczona jest dla każdego typu cery, ale najbardziej z jej działania zadowolone będą posiadaczki skór odwodnionych, suchych, wrażliwych i naczynkowych.

Jak ją stosować?

jako tonik pod krem, serum lub olejek do twarzy, aby wzmocnić jego działanie,

jako nawilżającą bazę pod makijaż lub krem BB,

jako odświeżającą mgiełkę w ciągu dnia.

Mgiełka upiększająca Flower Beauty Power MIYA - cena

Mgiełka w regularnej cenie kosztuje 29,90 złotych. Teraz kupisz ją za 21,99 złotych we wszystkich drogeriach Rossmann. Niestety, produkt nie jest dostępny w sklepie internetowym.

Do wyboru jest jeszcze druga wersja mgiełki, której podstawą jest ekstrakt z owocu kokosa.

