Dobrze dobrany podkład to najlepszy przyjaciel każdej kobiety. Potrafi zakamuflować wszelkie niedoskonałości, dodać skórze blasku i sprawić, że będzie wyglądała nieskazitelnie. Idealny podkład to taki, który nie tylko świetnie kryje, ale także potrafi nawilżyć skórę i „zasilić" ją cennymi składnikami odżywczymi.

Reklama

Jednym z ulubionych podkładów Polek jest True Match od marki L'Oreal. Tylko teraz kosztuje 27,19 zł (jego regularna cena to 67,99 zł). Promocja trwa do 31 października 2020 i obowiązuje zarówno stacjonarnie jak i online.

Podkład True Match od Loreal w drogeriach Rossmann

Kultowy podkład ma teraz nową formułę - zawiera aż 80% składników pielęgnacyjnych, dzięki czemu nie tylko świetnie kryje, ale też pielęgnuje skórę. A to wszystko bez efektu maski! Producent zapewnia, że już po 2 tygodniach cera staje się gładsza i bardziej rozświetlona.

Fluid doskonale maskuje wszelkie niedoskonałości - krostki, przebarwienia i zmarszczki. Jego formuła odbijająca światło sprawia, że skóra wygląda świeżo i promiennie.

Za co go tak kochamy? Przede wszystkim za to, że nosi się go bardzo komfortowo, nie ściąga i nie wysusza cery, a do tego jest dostępny w aż 16 odcieniach.

Obok standardowych numerków, w kodzie koloru pojawiają się też litery. W zależności od tego, czy twoja karnacja jest zimna, ciepła lub neutralna, wybierz odpowiednio podkład oznaczony literą C/R, W lub N.

Jak dobrać odpowiedni odcień?

Spójrz na przegub ręki. Jeśli kolor twoich żył jest niebieski lub fioletowy - wybierz C/R, jeśli zielony - wybierz W, jeśli niebieski lub szarawy - wybierz N.

Stojąc przed lustrem przyłóż do twarzy białą kartkę papieru i sprawdź, jaki kolor dominuje na skórze. Jeśli żółty - wybierz W, jeśli czerwony lub różowy - wybierz C/R, jeśli żadna z barw się nie odznacza - wybierz N.

Jeśli określiłaś już numer i literę, nałóż trzy zbliżone odcienie podkładu na okolicę żuchwy. Nigdy nie sprawdzaj odcienia podkładu na dłoni. Ten, który będzie się z nią najbardziej stapiał, to twój idealny kolor.

Jeśli polubisz się z podkładem True Match, sięgnij również po korektor i puder z tej samej linii - oba produkty kupisz w mega promocji w Rossmannie. Szukasz podkładu o jeszcze lżejszej konsystencji? Przetestuj Healthy Mix od marki Bourjois - tylko teraz zapłacisz za niego niecałe 27 zł.

Nasze zachwyty nad True Match potwierdzają także wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za świetne krycie bez efektu maski i olbrzymią gamę kolorystyczną.

Zacznę od opisu mojej cery: mieszana, latem świeci się w strefie T a zimą jest sucha w szczególności w okolicach nosa i na policzkach, przebarwienia, duża skłonność do podrażnień i zaczerwienienia. Mimo, że jego konsystencja jest dość płynna bardzo dobrze kryje niedoskonałości w moim przypadku są to przebarwienia i zaczerwienienia. Jest lekki i łatwo się rozprowadza. Połączony z dobrą bazą utrzymuje się cały dzień bez większych poprawek.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Kultowy podkład do twarzy za mniej niż 14 zł w Rossmannie

Ten tusz do rzęs za niecałe 7 zł jest lepszy niż te luksusowe!

Tusz za mniej niż 5 zł? To możliwe!