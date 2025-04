2 z 8

Woda perfumowana Ivoire Balmain, cena 419 za 100 ml

Bardzo nietypowy zapach. Nie można być wobec niego obojętnym - albo się go uwielbia, albo nie cierpi. W moim przypadku oczywiście to pierwsze ;) Jest leciutki, ale przy tym mocno zmysłowy i jedwabisty. Jego nazwa to francuskie określenie kości słoniowej - według mnie idealnie pasuje do nut zapachowych tych perfum. Dla mnie to letnia, lżejsza wersja moich ukochanych Coco Mademoiselle - redaktor działów Dom i Kuchnia.