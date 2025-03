Perfumy to coś więcej niż dodatek - to wyraz osobowości, stylu i charakteru. W świecie gwiazd, gdzie wizerunek jest niezwykle ważny, zapachy odgrywają istotną rolę. Często celebryci sięgają po perfumy, które podkreślają ich unikalność, a czasami nawet tworzą własne kompozycje. Sprawdź, jakie zapachy podbijają serca największych gwiazd.

Reklama

Spis treści:

Stylowa księżna Sussex uwielbia zapachy Jo Malone. Jej ulubionym jest świeży i lekki Wood Sage & Sea Salt, który łączy nuty soli morskiej, szałwii i ambrette. To kompozycja, która idealnie pasuje do jej eleganckiego i minimalistycznego stylu. Meghan ceni zapachy subtelne, ale jednocześnie wyraziste, co czyni ten wybór doskonałym.

fot. Ulubione perfumy gwiazd: Meghan Markle i Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt/mat. prasowe

Rihanna nie tylko tworzy własne zapachy, ale także jest wielką fanką luksusowych perfum. Jednym z jej ulubionych zapachów jest Love, Don’t Be Shy od Kiliana - kompozycja, która oczarowuje nutami kwiatów pomarańczy, wanilii i karmelu. Jak twierdzą osoby, które miały okazję być blisko Rihanny, jej zapach jest niezapomniany i niezwykle kuszący.

fot. Ulubione perfumy gwiazd: Rihanna i Love, Don’t Be Shy by Kilian/mat. prasowe

Gwiazda filmu "Wicked", znana z delikatnego i dziewczęcego wizerunku, uwielbia słodkie, kwiatowe zapachy. Flowerbomb od Viktora & Rolfa to jej ulubieniec - intensywny, kwiatowy bukiet z nutami jaśminu, frezji i orchidei. Sama Ariana Grande często w wywiadach przyznaje, że perfumy dodają jej pewności siebie, zarówno na scenie, jak i poza nią.

fot. Ulubione perfumy gwiazd: Ariana Grande i Viktor & Rolf Flowerbomb/mat. prasowe

Co ciekawe, królowa mediów społecznościowych i bywalczyni salonów, Kylie Jenner, często sięga po bardziej przystępne zapachy. Coconut Passion od Victoria's Secret to mieszanka wanilii i kokosa, która idealnie wpisuje się w jej zamiłowanie do ciepłych, tropikalnych nut. Kylie ceni ten zapach za jego uniwersalność i lekkość, stawiając na mgiełki, które tą lekkością uwodzą.

fot. Ulubione perfumy gwiazd: Kylie Jenner i Victoria's Secret Coconut Passion/mat. prasowe

Księżna Kate słynie z niekwestionowanej klasy i chętnie sięga po minimalizm i prostotę, co widać również w jej wyborach zapachowych. Na swoim ślubie sięgnęła po perfumy Illuminum White Gardenia Petals, które stały się natychmiastowym hitem. To elegancka kompozycja białych kwiatów, jaśminu i lilii, która podkreśla jej królewski wizerunek.

fot. Ulubione perfumy gwiazd: Kate Middleton i Illuminum White Gardenia Petals/mat. prasowe

Jennifer Lopez, ikona stylu i elegancji, jest wielką fanką luksusowych, wysokopółkowych perfum. Bond No. 9 Tribeca to jej ulubiony zapach - nowoczesny i wyjątkowy, z nutami kakao, drewna cedrowego i jaśminu.

To idealne połączenie słodyczy i wyrafinowania, które odzwierciedla charyzmatyczną osobowość J.Lo. Jednocześnie to dość duża inwestycja dla przeciętnego Kowalskiego - za 100 ml zapachu zapłacimy ok. 1400 złotych.

fot. Ulubione perfumy gwiazd: Jennifer Lopez i Bond No. 9 Tribeca/mat. prasowe

Beyoncé, znana ze swojego wyrazistego stylu, uwielbia zapach Emporio Armani Diamonds. To owocowo-kwiatowa kompozycja z nutami liczi, maliny, róży i wanilii. Zapach jest intensywny i zmysłowy, idealnie pasujący do jej silnej osobowości i scenicznego blasku.

fot. Ulubione perfumy gwiazd: Beyoncé i Emporio Armani Diamonds/mat. prasowe

Taylor, znana z romantycznego i nostalgicznego stylu, przyznaje, że uwielbia zapach Escada Moon Sparkle. To perfumy pełne młodzieńczej energii z nutami czerwonych jagód, truskawek i piżma. Zapach oddaje jej artystyczną duszę i zamiłowanie do prostoty z odrobiną magii.

fot. Ulubione perfumy gwiazd: Taylor Swift i Escada Moon Sparkle/mat. prasowe

Czytaj także:

Najbardziej komplementowane perfumy

Perfumy wszech czasów: ranking

Tak pachniał PRL: poznaj perfumy z Pewexu