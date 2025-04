O Francuzkach mówi się, że są królowymi seksapilu, sensualności i drapieżnej elegancji. Cenią sobie naturalność oraz subtelny wdzięk, ale w perfumach szukają często mocnych, lekko nawet duszących, przydymionych zapachów. Nie pogardzą jednak też kompozycjami kwiatowymi i nutami fougere. Oto ranking 10 zapachów, które możesz spotkać na ulicach Francuskich miast.

We Francji, a szczególnie w większych miastach, często mówi się, że kobieta powinna wybrać swój ulubiony zapach do "trzydziestki" i trzymać się go przez kolejne trzydzieści lat. Rzeczywiście, mieszkanki Francji bardzo mocno przywiązują się do zapachów, które lubią, w szczególności do tych kultowych, znanych i niezmienianych od setek lat.

Nie oznacza to jednak, że nie mają na swojej toaletce pachnącej kolekcji. Wiele kobiet wybiera 2-3 zapachy na wiosnę i lato oraz 2-3 na jesień i zimę. Te pierwsze są bardziej lekkie i rześkie, a drugie - mocne, zmysłowe, w stylu femme fatale. Francuzki nie lubią także zamienników i odpowiedników drogich perfum. Zdecydowanie bardziej stawiają na oryginalne kompozycje, nawet jeśli muszą długo na nie odkładać.

Kobiety we Francji są przywiązane nie tylko do tego, co kultowe i dobrze znane, ale także do tego, co... francuskie. Zdecydowane triumfy w rankingu perfum święcą rodzime marki, takie jak Lancôme, Yves Saint Laurent, Givenchy oraz oczywiście ikona francuskiej mody oraz urody - Chanel.

Francuzki stawiają przede wszystkim na trwałe nuty zapachowe w perfumach, ale także na akordy kwiatowe i owocowe. Rzadziej stawiają na nuty orientalne, choć ich tych nie brakuje na ulicach Francji. W perfumach ważne są przede wszystkim ambra, paczula, wanilia, akordy skórzane oraz piżmo. Francuzki nie przejdą obojętnie także obok róży i konwalii, a także kawy czy kakao. Uwielbiają także ciemne, dymne nuty drzewne oraz słodki aromat pralin.

Oto zestawienie zapachów, które bardzo często goszczą w mieszkaniach i torebkach Francuzek. Czy któryś z nich jest także w Twojej kolekcji?

