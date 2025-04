W życiu testowałam wiele kosmetyków. Pozwoliło mi to wyrobić sobie własną opinię na temat bardzo dużej liczby marek. Są takie, które bardzo lubię, ale i takie, które omijam w drogerii szerokim łukiem.

Dzisiaj jestem zdania, że to nie cena jest wyznacznikiem jakości. Jest wiele marek, których produkty kosztują krocie, a nie są warte złamanego grosza. Są jednak i takie, które bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Oczywiście jestem świadoma, że nie istnieją takie, które mają wszystkie produkty dobrej jakości. Wszędzie znajdzie się jakiś kosmetyczny bubel. Zostawmy tę sprawę i zajmijmy się tymi, które zachwycają. Poniżej znajdziecie 7 marek kosmetycznych, na które naprawdę warto zwrócić uwagę.

1. Too Faced

To marka makijażowa, która pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. W jej ofercie znajdziecie znakomite kosmetyki do makijażu. Ja najbardziej lubię ich palety cieni do powiek. Utrzymują się przez wiele godzin, nie obsypują się i można dowolnie łączyć wszystkie kolory znajdujące się w opakowaniu.

Marka Too Faced nareszcie w Polsce

1. Paleta do makijażu oczu Chocolate bar Too Faced, cena, ok. 189 zł; 2. Róż do policzków Too Faced, cena ok. 130 zł; 3. Tusz do rzęs Better than sex Too Faced, cena ok. 97 zł; 4. Podkład Born This Way Too Faced, cena, ok. 130 zł

2. Eleven Australia

Marka Eleven Australia została, stworzona została przez światowej sławy stylistę fryzur Joey Scandizzo oraz fotografa o międzynarodowej renomie Andrew O’Toole.

Marka zadebiutowała w 2011 roku kosmetykiem Miracle Hair Treatment, który daje 11 pielęgnacyjnych korzyści, m.in.: eliminuje puszenie i sprawia, że włosy stają się lekkie, nawilża, zapobiega rozdwajaniu końcówek, chroni włosy przed wysoką temperaturą, chroni włosy przed szkodliwym działaniem chloru i promieni słonecznych.

Poznaj markę: Eleven Australia

1. Szampon wygładzający Eleven Australia, cena, ok. 65 zł; 2. Sól morska w sprayu Eleven Australia, cena, ok. 75 zł; 3. Odżywka do włosów Eleven Australia, cena, ok. 75 zł; 4. Suchy szampon Eleven Australia, cena, ok. 75 zł

3. Burberry

Światowej sławy marka, która specjalizuje się ubraniach i dodatkach. Jednak niewiele osób wie, że w ofercie można znaleźć również znakomite kosmetyki do makijażu. Szczególnie polecam rozświetlający krem BB. Po jego zastosowaniu skóra wygląda obłędnie!

1. Szminka do ust Full Kisses Burberry, cena ok. 126 zł; 2. Rozświetlający krem BB Burberry, cena, ok. 179 zł; 3. Podkład Burberry, cena, ok. 229 zł; 4. Korektor do twarzy Burberry, cena, ok. 163 zł; 5. Balsam do ust Burberry, cena, ok. 116 zł

4. Resibo

To polska marka kosmetyków, które powstają na bazie naturalnych, specjalnie wyselekcjonowanych surowców. Specjalizuje się w produktach, które są stworzone z myślą o bezpieczeństwie skóry oraz szacunku dla środowiska. Co więcej? Są wegańskie i całkowicie biodegradowalne.

Poznaj markę: Resibo

1. Tonik-mgiełka nawilżająca Resibo, cena, ok. 49 zł; 2. Olejek do demakijażu Resibo, cena, ok. 49 zł; 3. Krem odżywczy Resibo, cena, 79 zł; 4. Krem ultranawilżający Resibo, cena, ok. 79 zł

5. Makeup Revolution

Brytyjska marka, która zadebiutowała całkiem niedawno, bo na początku 2014 roku. W ofercie marki znajdziecie przede wszystkim palety do makijażu - głównie cieni do powiek, ale pojawiają się również zestawy łączone łączone - z różami, bronzerami i rozświetlaczami. Świetnej jakości kosmetyki za rozsądne pieniądze. Czego można chcieć więcej od makijażowej marki?

Marka, na która czekałyśmy nareszcie w Polsce!

1. Paleta do konturowania twarzy Makeup Revolution, cena, ok. 19,90 zł; 2. Rozświetlacz Makeup Revolution, cena, ok. 24,90 zł; 3. Paleta cieni do powiek Makeup Revolution, cena 19,90 zł; 4. Kremowy zestaw do konturowania Makeup Revolution, cena, ok. 49 zł

6. NYX

Marka NYX Cosmetics została stworzona w 1999 roku w Los Angeles przez makijażystkę Toni Ko, która od dziecka marzyła o własnej linii kosmetyków. Kosmetyki NYX przede wszystkim bogactwo kolorów i bardzo przystępne ceny. Weźmy za przykład szminkę - matowa, dostępna we wszystkich kolorach tęczy (nawet niebieska i zielona) za 25 złotych. Brzmi świetnie, prawda?

Poznaj markę: NYX

1. Pomadka NYX, cena, ok. 29,90 zł; 2. Rozświetlacz w kamieniu NYX, cena, ok. 56,90 zł; 3. Błyszczyk do ust NYX, cena, 19,90 zł; 4. Podkład w sztyfcie NYX, cena, ok. 52,90 zł

7. NARS

Marka powstawała 1994 roku, jej założycielem jest makijażysta Francois Nars, który nie był zadowolony z kosmetyków, które musiał wykorzystywać do swojej codziennej pracy. Początkowo w ofercie marki znalazło się jedynie 12 szminek, które bardzo szybko zdobyły popularność.

Obecnie wśród propozycji NARS można znaleźć wszystkie podstawowe produkty do makijażu. Zazwyczaj utrzymane są w neutralnej kolorystyce, tylko czasem pojawiają się mocniejsze akcenty kolorystyczne np. zielony cień do powiek.

Kultowa marka kosmetyczna dostępna w Polsce