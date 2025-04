Nadchodzi zima – przygotuj Twój program walki z zimnem.

Zimą, chłód i nagłe zmiany temperatur czynią Twoją skórę wrażliwszą, mniej elastyczną. Rezultat: ściągnięta, zaczerwieniona, czasem bolesna.

O czym należy nie zapominać zimą?

O tej porze roku, Twoja skóra jest szczególnie wrażliwa na zimno. Staje się wysuszona, zaczerwieniona i odczuwa generalny dyskomfort. Nie wahaj się więc, chronić ją odpowiednio dobranymi kremami, zanim nie pojawią się na niej pierwsze objawy kontaktu z zimnem.

Co robić jeśli Twoja skóra jest nadwrażliwa?

- nie używaj do mycia twarzy zbyt ciepłej wody,

- nie wcieraj kremu w skórę zbyt mocno; powinien on być nakładany delikatnymi ruchami aż do wchłonięcia,

- używając perfum, unikaj spryskiwania skóry; kieruj waporyzator na ubrania

Dłonie – nie zapominaj o nich.

Dłonie i twarz to jedyne "nieubrane" części naszego ciała . Dbasz o wrażliwą skórę twarzy, ale zapominasz o dłoniach. A to przecież one najszybciej zdradzają Twój wiek. Nawet jeśli masz ciepłe rękawiczki, nie zapominaj o pielęgnacji Twoich dłoni. Dobrze dobrany krem zapobiega pęknięciom i uszkodzeniom skóry, czyni ją sprężystą , zdrowszą i młodszą.

Dbaj o swoje ciało

Zimą Twoja skóra traci blask. Zadbaj o skórę nie tylko twarzy. Po powrocie do domu, zmarznięta i zmęczona krótkim, zimowym dniem, weź ciepły prysznic, który doda Ci energii. Następnie nawilż swoją skórę balsamem nawilżajaco-odżywczym. Nawilżaj, wygładzaj, chroń!

Niech Twoje usta będą równie piękne jak latem.

Czy miałaś już kiedyś spierzchnięte, popękane usta? Bolesne, nieprzyjemne i brzydkie. Nie zapominaj o balsamie do ust. Stosuj go tak często, jak zechcesz. Zapobiega on wysuszeniu i popękaniu naskórka.

Twój zimowy niezbędnik

