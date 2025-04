Znalezienie tuszu, który będzie spełniał nasze wszystkie oczekiwania jest tak samo trudne, jak dobranie odpowiedniego do naszych potrzeb podkładu. Poszukiwania ideału warto zacząć od najtańszych produktów. Co powiesz na ekstremalnie wydłużającą i podkręcającą maskarę od Eveline za ok. 7 zł?

Reklama

Tusz Mega Size od Eveline w Rossmannie

To maskara do zadań specjalnych. Zapewnia spektakularny i natychmiastowy efekt maksymalnie wydłużonych, zagęszczonych i podkręconych rzęs.

Innowacyjna formuła tuszu beauty&care sprawia, że rzęsy stają się długie, gęste i wyraziste. Jednym z najmocniejszych stron maskary jest wyprofilowana, silikonowa i bardzo wygodna szczoteczka (double brush), która równomiernie rozprowadza tusz, nie pozostawiając grudek - można nią dotrzeć do każdej, nawet najmniejszej rzęsy.

Tusz utrzymuje się na rzęsach przez cały dzień, nie osypuje się i nie „odbija" na górnej powiece. Ma też piękny, intensywny, czarny kolor - zadowolone z niego będą wszystkie miłośniczki mocno podkreślonych (wyglądających jak sztuczne) rzęs.

Tusz bez wad? Niektóre z was, które miały okazję go testować, narzekają, że dość szybko wysycha. Prawdopodobnie trafiły na wadliwy egzemplarz, który mógł być już otwierany w drogerii. Jeśli ciebie też dotyczy ten problem, wypróbuj jeden z naszych sposobów na zaschnięty tusz.

Okazuje się, że tani tusz może zdziałać cuda. Maskara od Eveline to jeden z tych produktów, który udowadnia, że za niewielkie pieniądze można kupić rewelacyjny produkt.

Reklama

Tusz w regularnej cenie kosztuje 15,99 złotych. Teraz kupisz go za 7,14 złotych w drogeriach Rossmann (również online).