Ostatnio próbowałyśmy Was przekonać do kosmetyków w kolorze fuksji, tym razem stawiamy na turkus. Ten odcień niebieskiego jest dosyć wdzięczny, pasuje niemal do każdej karnacji. Naszym zdaniem najlepiej wygląda przy lekko opalonej skórze muśniętej bronzerem z drobinkami.

Reklama

Jesteśmy fankami niebieskich kresek na powiekach - możecie je wykonać cieniem do powiek albo precyzyjnym eyelinerem. Hitem są również paznokcie w turkusowym odcieniu, pięknie komponują się z białym total lookiem. A Wy? Lubicie turkusowy kolor?

Reklama

Więcej o makijażu:

Kolorowe eyelinery na lato 2014

Błyszczyki na wiosnę od 8 zł

Cienie do powiek na lato

W naszej galerii znajdziecie przegląd turkusowych kosmetyków: