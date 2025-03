Wybierając perfumy, często zwracasz uwagę na zapach i markę, ale równie istotne jest zrozumienie oznaczeń znajdujących się na flakonie. To właśnie one informują o intensywności zapachu, trwałości oraz koncentracji olejków zapachowych. To, ile godzin będziesz czuć zapach, zależy również od chemii twojego ciała, aplikacji oraz warunków atmosferycznych. Jak więc czytać te oznaczenia?

Reklama

Spis treści:

Trwałość perfum różni się głównie ze względu na różne stężenia olejków zapachowych w ich składzie. Im większa koncentracja tych olejków, tym dłużej zapach utrzymuje się na skórze. Perfumy o wyższej zawartości olejków są bardziej intensywne i uwalniają zapach stopniowo przez wiele godzin.

Na trwałość wpływa również rodzaj zastosowanego alkoholu, sposób aplikacji (np. nawilżona skóra lepiej utrzymuje zapach), a także chemia ciała, która może modyfikować sposób, w jaki zapach rozwija się na skórze. Ponadto czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura, wilgotność powietrza czy kontakt z ubraniami, również odgrywają rolę w tym, jak długo zapach będzie wyczuwalny.

Zrozumienie oznaczeń na flakonach perfum pozwala lepiej dobrać zapach do swoich potrzeb i okazji. Różne rodzaje zapachów kryją się pod oznaczeniami: P, EDP, EDT, EDC oraz określeniem Eau Fraîche.

Trwałość perfum: oznaczenie P (parfum)

Określenie parfum oznacza najbardziej intensywny i trwały rodzaj perfum. Z uwagi na wysoką koncentrację olejków zapachowych, zapach rozwija się powoli i utrzymuje przez wiele godzin. Często wystarczy kilka kropel, by cieszyć się zapachem przez cały dzień. Parfum to zatem luksusowy wybór, który doskonale sprawdzi się na specjalne okazje. Takie kompozycje wiążą się również często z bardzo dużym kosztem.

Koncentracja olejków zapachowych : 20-40%

: 20-40% Trwałość : nawet do 24 godzin

: nawet do 24 godzin Przykłady: Chanel No. 5 Parfum, Dior J'adore L'Absolu Parfum, Amouage Gold Parfum

Trwałość perfum: oznaczenie EDP (eau de parfum)

EDP to popularny wybór na co dzień. Eau de Parfum oferuje intensywny zapach, ale lżejszy niż produkty z oznaczeniem parfum. Świetnie sprawdza się w chłodniejszych miesiącach, gdyż ciepło ciała pomaga wydobyć głębię kompozycji zapachowej.

Koncentracja olejków zapachowych : 15-20%

: 15-20% Trwałość : 6-8 godzin

: 6-8 godzin Przykłady: Lancôme La Vie Est Belle EDP, Yves Saint Laurent Black Opium EDP, Chanel Coco Mademoiselle EDP

Trwałość perfum: oznaczenie EDT (eau de toilette)

EDT to z kolei lekka i świeża forma perfum. Eau de Toilette jest idealne na wiosnę i lato, a także na codzienne okazje, gdy szukasz subtelnego, niewinnego zapachu. To także częsty wybór dla osób preferujących dyskretniejsze nuty zapachowe. Nie jest szczególnie trwały, przez co może wymagać ponownej aplikacji w ciągu dnia, ale taka kompozycja nie będzie przytłaczać. To świetny wybór także na wakacyjne wyjazdy.

Koncentracja olejków zapachowych : 5-15%

: 5-15% Trwałość : 4-6 godzin

: 4-6 godzin Przykłady: Dolce & Gabbana Light Blue EDT, Dior Miss Dior Blooming Bouquet EDT, Hugo Boss Bottled EDT

Trwałość perfum: oznaczenie EDC (eau de cologne)

EDC, czyli potocznie woda kolońska, to najlżejszy i niemal najmniej trwały typ zapachu. Często stosowany jest nie tylko jako perfumy, ale także zapach do pomieszczeń. Eau de Cologne świetnie sprawdza się w ciepłe dni i jest popularnym wyborem na szybkie, poranne ożywienie. Będzie też dobrym wyborem na początek przygody ze światem perfum.

Koncentracja olejków zapachowych : 2-5%

: 2-5% Trwałość : 2-3 godziny

: 2-3 godziny Przykłady: 4711 Original Eau de Cologne, Acqua di Parma Colonia, Tommy Hilfiger Tommy EDC

Trwałość perfum: oznaczenie Eau Fraîche

Eau Fraîche to delikatna i niemal ulotna forma zapachu. To idealny wybór dla osób, które szukają bardzo subtelnych zapachów przypominających lekkie mgiełki do ciała. Można wykorzystywać je nie tylko do ciała, ale także jako perfumy do włosów czy pomieszczeń (także do pościeli). Są nietrwałe, ale przy tym bardzo subtelne i orzeźwiające.

Koncentracja olejków zapachowych : 1-3%

: 1-3% Trwałość : 1-2 godziny

: 1-2 godziny Przykłady: Versace Man Eau Fraîche, Dolce & Gabbana Light Blue Eau Fraîche, Biotherm Eau Pure Eau Fraîche

fot. Jak czytać oznaczenia trwałości perfum/Adobe Stock, NewFabrika

Rodzaj perfum możesz dopasować do okazji, pory roku oraz osobistych preferencji. Na specjalne okazje i wieczorne wyjścia postaw na parfum lub eau de parfum. Ich wysoka koncentracja sprawia, że zapach utrzymuje się przez wiele godzin, co czyni je idealnymi na formalne spotkania, romantyczne kolacje czy eleganckie przyjęcia. Stosując je rzadko będą miały dla ciebie jeszcze większą wartość i posłużą przez wiele długich miesięcy.

Na co dzień do pracy lub szkoły wybierz natomiast eau de toilette. Te perfumy są lżejsze i mniej dominujące, dzięki czemu zapewnia świeżość i subtelność, nie przytłaczając otoczenia. To doskonały wybór dla osób, które chcą pachnieć delikatnie i profesjonalnie. Dodatkowo ich cena jest bardziej atrakcyjna.

Ciepłe, letnie dni idealnie komponują się ze świeżymi nutami eau de cologne lub eau fraîche. Ich delikatne nuty doskonale sprawdzą się podczas wakacyjnego klimatu. Jeśli zaś jesteś osobą aktywną, możesz też postawić na EDP - ten zapach będzie towarzyszył ci przez cały dzień, bez względu na to, jak intensywny będzie.

Perfumy z wyższej półki często mają większą zawartość olejków zapachowych, co przekłada się na ich intensywność i trwałość. Dzięki temu nawet niewielka ilość produktu zapewnia długotrwały efekt, co sprawia, że zużywa się je wolniej niż tańsze alternatywy.

W luksusowych perfumach często używa się rzadkich i wyjątkowych składników, takich jak naturalne olejki czy esencje kwiatowe. Te ekskluzywne kompozycje są trudne do podrobienia i oferują niepowtarzalne wrażenia zapachowe.

Czytaj też: najdroższe perfumy świata

Z drugiej strony istnieje także wiele tanich perfum, które długo pachną i będą towarzyszyć ci przez wiele godzin. Możesz także postawić na tańsze zamienniki drogich perfum, inspirowane ich nutami zapachowymi. Pamiętaj, że wybór perfum to zawsze kwestia indywidualnych preferencji.

Reklama

Czytaj także:

Czym się różni woda perfumowana i toaletowa?

Tanie i dobre perfumy, które znajdziesz wszędzie

Tak pachniał PRL: pamiętasz te perfumy z Pewexu?