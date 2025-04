Róża róża damasceńska znana również jako róża turecka od wieków stanowi symbol elegancji i zmysłowości. Jej głęboki, słodki aromat jest ceniony w perfumiarstwie na całym świecie. Zapach róży doskonale komponuje się zarówno z nutami kwiatowymi, jak i drzewnymi czy orientalnymi, tworząc unikalne i trwałe perfumy. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych perfum z różą damasceńską.

Delikatny, świeży zapach, który łączy nuty róży damasceńskiej z piwonią i liczi. Roses de Chloe to kwintesencja subtelnej kobiecości, idealna na co dzień. To jedne z perfum, które zostawiają ogon, a ich aromat czuć na skórze przez długi czas.

Działanie:

Odświeża i nadaje subtelny kwiatowy aromat.

Odpowiedni do codziennego noszenia, szczególnie wiosną i latem.

Idealny dla osób ceniących lekkie zapachy.

Elegancki flakon i unikalny zapach na każdą okazję.

fot. Trwałe perfumy z różą damasceńską: Chloe Roses de Chloe/ mat. prasowe

Miss Dior Rose N'Roses to energetyzujący, świeży zapach stworzony wokół nut róży damasceńskiej. Kompozycja podkreślona jest akordami geranium, bergamotki oraz białego piżma, co nadaje jej lekkości i radosnego charakteru. To jedne z intrygujących perfum różanych, które kuszą wyrafinowanym połączeniem aromatów.

Działanie:

Ożywia i odświeża.

Podkreśla kobiecą delikatność.

Lekka kompozycja odpowiednia na każdą okazję.

fot. Zapach róży damasceńskiej w perfumach Dior Miss Dior Rose N'Roses/ mat. prasowe

To perfumy damskie, które uwodzą. Ekskluzywna kompozycja inspirowana różą turecką i różą majową. A La Rose to lekki, elegancki zapach łączący kwiatowe nuty z bergamotką, fiołkiem i mchem.

Działanie:

Otula subtelną, kwiatową aurą.

Podkreśla elegancję i kobiecość.

Odpowiedni na co dzień, szczególnie dla osób ceniących luksusowe kompozycje.

Elegancki design flakonu oraz dobra trwałość.

fot. Eleganckie perfumy z różą damasceńską: Maison Francis Kurkdjian Paris A La Rose/ mat. prasowe

