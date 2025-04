Znacie kogoś kto nie lubi truskawek? My szalejemy na punkcie truskawkowych deserów! Podobnie jest z kosmetykami o zapachu tych cudownych, słodkich owoców. W naszym przeglądzie znajdziecie balsamy i olejki do ciała, żele pod prysznic, pomadki ochronne, błyszczyki, sól do kąpieli czy peeling do ciała.

Kosmetyki o zapachu truskawek potrafią poprawić nastrój nawet podczas letniego załamania pogody. Warto od czasu do czasu zafundować sobie prawdziwie truskawkowy dzień w domowym SPA. Pamiętajcie, że truskawki to witaminowa bomba - posiadają więcej witaminy C niż cytryna czy grejfrut. Wyciąg z tych owoców działa odżywczo, rozświetlająco i ściągająco. Truskawki wykazują również działanie likwidujące przebarwienia skórne.

Przepis na maseczkę z truskawek:

Potrzebujecie 100 gram truskawek, sok z cytryny i jogurt. Wszystkie składniki mieszacie razem i na 10 minut nakładacie na twarz. Możecie być przekonane, że po takiej dawce witamin, wasza cera będzie rozświetlona i nawilżona!

W naszej galerii znajdziecie przegląd truskawkowych kosmetyków na lato 2014: