Rok 2018 będzie należał do nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji, które zaskakują swoim składem, działaniem i konsystencją. Oczywiście w naszym zestawieniu nie mogło również zabraknąć najmodniejszych produktach do makijażu, które doskonale wpisują się w aktualne trendy.

Jaki makijaż, fryzury i paznokcie będą modne w sezonie wiosna-lato 2018?

Te kosmetyki będą hitem 2018 roku!

W tym roku każda wielbicielka kolorowego makijażu powinna mieć w swojej kosmetyczce kolorowe cienie do powiek, cielisty lakier do paznokci, którym będziecie mogły wykonać manekin manicure i szminkę, błyszczyk lub top coat z metalicznym wykończeniem. Do tego jeszcze rozświetlająca baza pod makijaż i róż z połyskującymi drobinkami.

Na szczególną uwagę zasługuje również kilka kosmetyków do pielęgnacji. Naszym hitem jest mikropilingująca maseczka w piance i krem do twarzy, który zapobiega przywieraniu do skóry cząsteczek smogu.

Musimy również wspomnieć o innowacyjnej maseczce do twarzy, którą stworzyła marka Foreo. Jest to urządzenie, które jest kompatybilne ze specjalnie skonstruowanymi maskami w płachcie aktywowanymi przez UFO (taką nazwę nosi urządzenie stworzone przez Foreo). Kompletny zabieg na twarz trwa 90 sekund, urządzenie dokładnie rozprowadza esencję maski na całej twarzy, podczas gdy różnorodne funkcje pozwalają na dogłębnie wnikanie składników aktywnych w głębokie warstwy skóry.

