Rok 2015 obfitował w naprawdę skrajnie różne trendy. Z jednej strony modny był mocno rozświetlony makijaż (nawet w jesienno-zimowym sezonie), a z drugiej przerysowane czarne kreski i bardzo ciemne, matowe usta.

Naszym ulubionym trendem zdecydowanie było złoto, zarówno na powiekach jak i potraktowane jako rozświetlacz do policzków. Szalałyśmy również na punkcie czerwonych ust i kolorowych, graficznych paznokci. Jesteśmy przekonane, że niektóre z trendów przejdą do kolejnego, wiosenno-letniego sezonu. Stawiamy na czerwone usta i makijaż "make up no make up"!

