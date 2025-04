4 z 5

Płatki żelowe pod oczy Efektima, cena 6,99 zł

Od jakiegoś czasu mam problem z cieniami pod oczami. Niezależnie od tego ile śpię, budzę się z sińcami. Do tej pory nie pomagały na nie żaden krem ani maseczka. Zupełnie przypadkiem trafiłam w Rossmannie na żelowe płatki pod oczy ze złotem. Podeszłam do nich sceptycznie, nie raz już testowałam produkty, które miały raz na zawsze uporać się z moim problemem. Płatki łatwo się nakłada i dają przyjemne uczucie chłodzenia. Wystarczy spędzić z nimi 20 minut (dobrze się trzymają, dlatego wcale nie trzeba w nich leżeć). Uwierzcie na słowo, będziecie zachwycone! Cienie jak ręką odjął! Co prawda efekt nie utrzymuje się na zawsze, ale przed wielkimi wyjściami to idealne rozwiązanie.