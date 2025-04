W ostatnich tygodniach trafiłam na bardzo dużo znakomitych kosmetyków do pielęgnacji i makijażu. Zobacz, jakie produkty skradły moje serce.

Hity redakcji na wrzesień! Na co warto zwrócić uwagę w tym miesiącu?

Ta maskara pozwala w kilka sekund stworzyć natychmiastowy efekt kociego spojrzenia. Jego formuła została wzbogacona o proteiny jedwabiu, dzięki czemu tusz zapewnia intensywną objętość rzęs, pozostawiając włoski miękkie, elastyczne i bez grudek. Do tego innowacyjna, mocno podkręcona szczoteczka pogrubia i nadaje wymarzony kształt rzęsom, wywijając włoski na zewnątrz oka i tworząc w ten sposób wrażenie optycznie powiększonych oczu.

Jakiś czas temu zrezygnowałam z pudrów, które mają w swoim składnie talk. Od tego czasu używam jedynie mineralnych, kokosowych, bambusowych i ryżowych.

Moim najnowszym odkryciem jest sypki puder mineralny marki Sin Skin. Doskonale dopasowuje się do koloru skóry, zapewnia jej świeży i matowy wygląd. Absorbuje nadmiar sebum, redukuje widoczność porów oraz doskonale utrwala makijaż.

Ten korektor ma bardzo lekką konsystencję, ale znakomicie kryje i jest niemal niewidoczny na skórze. Odbijające światło pigmenty natychmiast dodają skórze niezwykłego blasku. Dzięki doskonałej harmonii ze skórą korektor Healthy Mix zauważalnie usuwa oznaki zmęczenia, rozjaśnia kontur oka i błyskawicznie dodaje energii delikatnej skórze tych okolic!