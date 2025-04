Tym razem przyjrzymy się bliżej dwóm kremom do twarzy - jeden jest przeznaczony do pielęgnacji na dzień, a drugi na noc. Oba doskonale nawilżają mocno przesuszoną skórę. Pojawi się również moja ulubiona paletka rozświetlaczy - każda z was na pewno doskonale kojarzy markę The Balm, teraz pojawiły się wszystkie trzy odcienie w jednym zestawie. Oprócz tego balsam do ciała doskonały na zimę - tani i do tego polskiej marki i matowa szminka do ust - zaskoczy wszystkie bardzo wymagające kobiety.

Reklama



Więcej o kosmetykach:

Atrament do ust - co to takiego?

Przegląd pudrów transparentnych

Najlepsze kosmetyki - wybór redakcji