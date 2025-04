Na urlopie miałam okazję przetestować kilka nowości, z których dwie z miejsca stały się moimi hitami! W tym przeglądzie znajdziecie świetnie nawilżający krem do twarzy, balsam BB do ciała z filtrem UV, maskę rozświetlającą do twarzy, lakier do paznokci, który wytrzyma wszystko i najlepszy na świecie rozświetlacz do twarzy. Zajrzyjcie do galerii po więcej szczegółów!

